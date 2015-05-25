希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽--ESM总裁

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林5月26日 - 欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)总裁雷格林周二向德国画报表示，希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽，若无法达成协议，希腊政府将无法获得更多救助资金。
“时间已所剩无几了，”雷格林向该报表示。“这也是我们夜以继日地努力达成协议的原因。若不能与债权人达成协议，希腊将无法获得任何新的贷款。那么希腊可能会无力偿债。这隐含着很多风险，”他补充称。
“即便是不能及时向国际货币基金组织(IMF)偿债，也是危险的，影响会波及其他债权人，比如我们。但另一方面，只有在希腊实施改革的情况下，才能发放救助资金。现在的情况就是如此，而且也只有这样，希腊才能恢复财政健康，”他说。
希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员之前坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。 (完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。