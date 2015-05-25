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国际财经 | 2015年 5月 26日 星期二 07:22 BJT

希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽--ESM总裁

路透柏林5月26日 - 欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)总裁雷格林周二向德国画报表示，希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽，若无法达成协议，希腊政府将无法获得更多救助资金。

“时间已所剩无几了，”雷格林向该报表示。“这也是我们夜以继日地努力达成协议的原因。若不能与债权人达成协议，希腊将无法获得任何新的贷款。那么希腊可能会无力偿债。这隐含着很多风险，”他补充称。

“即便是不能及时向国际货币基金组织(IMF)偿债，也是危险的，影响会波及其他债权人，比如我们。但另一方面，只有在希腊实施改革的情况下，才能发放救助资金。现在的情况就是如此，而且也只有这样，希腊才能恢复财政健康，”他说。

希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员之前坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。 (完)

(编译 汪红英；审校 郑茵)

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