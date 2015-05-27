希腊与债权人部分立场趋近 但仍存在分歧之处--经济部长

路透雅典5月28日 - 希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)周四表示，希腊及其国际债权人在以改革换现金的谈判中，在几个关键点上已经有交集，但在达成协议之前还有一些分歧需要弥合。

“目前协商还在继续当中，...但几个要点已有交集，”史塔沙基斯在Mega电视台的On Line节目中表示。“在协商中，还有需要弭平之处。”

希腊左翼政府周三表示，开始草拟与欧元区伙伴国及国际货币基金组织(IMF)的协议，将为希腊获得援助舖路。但欧洲官员斥之为一厢情愿的想法。

但德国财政部长朔伊布勒表示，在债务协商中没有太大的进展，他对于一些希腊官员的乐观心态感到意外。

史塔沙基斯表示，希腊没有“B计划”，尽管一些官员近来扬言若没有金援，下个月可能拖欠IMF贷款。

“我认为(达成)协议是条单行道，不然，我们将进入未知的水域，”他并称。

史塔沙基斯称，将达成一项全面的协议，而不是部分协议。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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