分析：还款时间临近但协议仍未达成 希腊总理面临艰难抉择

路透雅典5月28日 - 希腊政府下周可能勉强偿还一笔贷款，但在再度面临违约之前，仅有很短时间来弥合与债权人之间的巨大分歧。

政府在抓紧机会在6月5日约3亿欧元还款到期之前，达成救援换改革协议。

“根据协商讨论过的事项，我们认为接近达成协议，”政府发言人Gabriel Sakellaridis称，并表示可能在周日达成协议。

了解谈判情况的消息人士称，不大可能这么快达成协议，不过尽管希腊官员警告事态严重，但6月5日不再被看作末日，因为雅典方面有足够现金和可选方式来避免此时违约。

专家们表示，即便希腊真的未能及时偿还IMF贷款，也并不一定会马上带来灾难性的后果。

希腊政府已明确表示，政府认为与不支付公务员工资和养老金相比，不能向IMF偿债的后果要轻一些，因此政府下周将面临的关键问题是，能否凑够资金在6月既支付公务员工资和养老金，又向IMF偿债。

希腊已从国有实体征用现金，并动用了IMF的紧急储备资金，据接近政府的知情人士称，鉴于希腊要在6月份分四批向IMF还款共计15亿欧元，截止目前，希腊并没有足够的现金两者兼顾。

知情人士还称，如果周三在布鲁塞尔开始的新一轮谈判进展顺利，且希腊政府有信心，能在6月底要支付公务员工资和养老金之前达成放行更多援助资金的协议，则希腊可能会向IMF支付6月5日到期的3亿欧元贷款。

另一个选项是寻求获准将所有6月到期贷款在月底一次性偿还，欧元区官员曾暗示，这也是有可能的，不过希腊政府一直排除这种可能性。

第三个可以赢得更多谈判时间的选项是，偿还6月5日到期的贷款，但若达成协议看起来依然遥遥无期，就不偿还将在6月12日到期的3.4亿欧元贷款，或者是将在6月16和19日到期的另外两批贷款。

**不要指望希腊放弃红线**

接近会谈的消息人士表示，唯有希腊总理齐普拉斯对劳工与退休金改革等问题做出相当程度的让步，才有可能达成协议，而目前齐普拉斯坚不让步。

“他们需要妥协，至少做到应该做到的一半程度，”接近债权人的一位消息人士表示。

希腊的命运最终取决于齐普拉斯让步的程度，以及何时会做出让步，但他的措词无疑表明，有意让这场边缘策略的游戏延伸至极点。

“协议必须达成，这一点无庸置疑，”他在最近一次公开演说中表示，“然而，任何人都不应该以为随着时间流逝，希腊的韧性就会受到考验，红线就会消失。如果有人暗自这么以为，他们应该扬弃这种想法。”

**后果难料**

时间正在一分一秒流逝。在目前的纾困计画于6月底到期前，必须达成协议，方能确保72亿欧元救助资金的拨付。

一位欧元区消息人士表示，实际上，这意味着协议草案需要在下周结束前出炉，才能为贷款机构、各国财长以及部分国家的议会预留将近四周的时间进行审批，然后才能发放援助款项。

希腊也需要采取一些“事先行动”，开始执行经过各方同意的改革，才能获得资金。

如果齐普拉斯选择拖欠IMF贷款的“核子选项”，后果将非常难料--最大的风险就是可能会引发银行挤兑，迫使政府不得不采行资本控制。

一名欧元区资深官员表示，如果希腊不按期还款，并不会立即触动交叉违约条款，律师也表示，如果错过向IMF付款的期限，也不太可能触发信用违约互换(CDS)--也就是针对违约的保险。(完)

(编译 审校 王丽鑫/汪红英/张涛/陈宗琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。