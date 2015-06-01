综述：希腊债务谈判仍无结果 但各方均认为有必要尽速达成协议

路透雅典5月31日 - 根据知情人士表示，希腊未能在其自定的最后期限周日达成协议，希腊和欧洲债权人同意有必要尽快达成一项以改革换现金的协议以拨发援助款项。

希腊和国际货币金金组织(IMF)以及欧元区债权人之间就一项改革协议的谈判已经僵持数月。若达不成协议，希腊可能在几周后就会违约甚至破产。

最近几天，希腊所面临的压力益发紧绷，因其必须在6月5日偿还IMF一笔款项，而且纾困计划即将在6月30日到期。

希腊政府上周表示，希望在周日前达成一个协议，但了解谈判情况的知情人士说，IMF和欧盟债权人都认为不可能实现。

周日，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)四天内第二次致电德国总理梅克尔及法国总统奥朗德(Francois Hollande)，寻求解决希腊经济困境的政治解决方案。

“(该电话会议)在非常良好的气氛下举行，”一名希腊官员表示，并补充说，三方均认为有必要快速达成协议。

齐普拉斯一直设法在政治上推动结束磋商，为现金短缺的希腊取得援助金。但贷款方坚持希腊必须完成技术层面的谈判，在改革方面作出足够的妥协，如此方能扩大预算和提高举债规模。

在法国世界报网站周日刊出的专栏中，齐普拉斯表示，希腊尚未与债权人达成协议，但这不应该怪罪于希腊，他并呼吁欧洲国家领导人绕过技术层面的谈判，从政治上找到解决办法。

“如果我们没有和伙伴国达成协议，那并非是因为我们不让步，或者是希腊方面秉持难以理解的立场，”齐普拉斯表示。

“原因在于一些机构的代表过于执着，它们坚持不合理的解决方式，对于希腊近期大选的民主结果觉得无关紧要。”

他表示，希腊政府一直准备做出妥协，比如说在私有化方面，尽管思想上还有所抵触。

就业和养老金改革料属谈判的主要难点。另一位接近谈判的消息人士称，阻碍谈判的主要症结仍未消除。

**有望“几天内”达成协议**

稍早，一位要求匿名的希腊政府官员表示，双方“非常接近”达成协议，但预计不会是在周日。

目前尚无法立即确定周一是否将继续在布鲁塞尔举行谈判。

在晚邮报周日刊登的采访中，希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)称，他预计协议将在“几天内”达成，之后欧元区财长会议将批准拨付援助金。

当被问到6月5日到期的3亿欧元IMF贷款是否有偿还风险、以及是否会把这笔贷款与下月到期的其它贷款放在一起偿还时，史塔沙基斯回答称，“没有必要。没有(偿还)风险。”(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/许娜；审校 李爽/郑茵/陈宗琦)

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