（更正）综述：债权人提出联合建议 希腊扬言不接受不容讨价还价的条款

图中为欧盟标识旗与希腊国旗。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

(更正：因译文有误，第15段“我们快不行了，时间紧迫。”改为“我们进展不足，时间紧迫。”)

路透布鲁塞尔/雅典6月2日 - 希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)在联合建议中提出了改革换现金协议的条款。周一晚间德、法领导人与上述机构在柏林举行了紧急会谈，敦促各家债权人弥合自身分歧并找到解决方案。

“它覆盖了所有的关键政策领域，并体现了最近几周的讨论结果。明天将与(希腊总理)齐普拉斯进行讨论，”一名资深欧盟官员表示。

另一名官员说，德国总理默克尔与法国总统奥朗德将在几小时内通过电话向齐普拉斯提出该方案，争取他的接受。

一位希腊政府官员表示，总理齐普拉斯将应欧盟执委会主席容克的要求，在周三前往布鲁塞尔，与容克在傍晚举行会谈 。

“齐普拉斯明天会带着希腊提案到达布鲁塞尔，”该位官员表示。

齐普拉斯曾誓言绝不屈服于更多的撙节举措，并试着对债权人提出的“不容讨价还价”提议采取先发制人的作法。齐普拉斯赶在债权人完成自己的提议前，于周一向布鲁塞尔送交他所谓的全面改革提案。

欧元区官员认为希腊的提案不够充分，并称未进行正式讨论。

齐普拉斯若是接受削减养老金及就业保护的要求，以避免违约及让希腊留在欧元区的话，那么将会遭到支持者的抨击。

尽管齐普拉斯措辞强硬，且努力顾全颜面，不过面对两个抉择，要么冒着遭到左翼激进联盟党(Syriza)唾弃的风险将改革案送至国会，要么提前举行公投，他似乎可能不得不接受令人痛苦的养老金和劳动市场改革方案。

苦于金援中断和难以进入债券市场，希腊资金接近告罄。希腊曾威胁称，若达不成协议则本周到期的IMF贷款会遭遇违约，不过亦表示将抵制任何最后通牒。

若本月不能达成协议，则可能引发希腊违约，导致该国施加资本管控，且有可能退出欧元区。这对欧元不啻于是一个沉重打击。

据欧元区消息人士称，希腊提案在养老金、劳动力市场改革、财政目标以及公务员队伍规模等主要未决问题上，并没有做出重大让步。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，有越来越多迹象表明希腊希望达成协议，不过这要求希腊政府告诉选民真相，即政府将无法履行选举时做出的所有承诺。

“有迹象表明希腊和总理齐普拉斯确实希望能取得突破，”迪塞尔布洛姆对RTL Nieuws表示。“我们进展不足，时间紧迫。”

“底线是我们不会对他们妥协，”他说道。“整体方案必须在预算问题上行得通。”

**“高度紧张”**

柏林会议表明，欧元区主要国家领导人及国际社会领袖已经介入这场把希腊留在欧元区的战斗，此前数月他们坚称这是专家层级的技术谈判问题。

一位希腊政府官员称，如果与债权人达成协议，希腊政府会在周五如期偿还IMF 3亿欧元(约合3.2958亿美元)，该官员虽没有讲得那么明确，但暗示希腊政府也可能会保留这笔款项。

“如果我们判断，已确定将达成一项协议，我们会照常在6月5日进行偿付，”该官员称，还表示即便初步协议尚未经过欧元集团财长的批准，该笔偿付资金仍将如数转出。

希腊央行总裁史托纳拉斯督促希腊政府尊重本国人民为留在欧元区所作出的“牺牲”，指出自2009年债务危机爆发以来，人民的生活水准已下降35%。史托纳拉斯曾担任希腊前保守党政府财长。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西对希腊要求官方债务减免不置可否，表示只有当希腊接受了改革协议以释放约72亿欧元冻结援助资金，希腊债务在更长期内可持续的问题才能解决。

除非达成协议，否则援助计划将在6月底到期。

欧元区银行业单一监督机构主管努伊周二强调称，尽管存在存款外流和政府现金周转困难等不利因素，希腊的银行仍拥有偿付能力--这是欧洲央行继续提供紧急流动性的一个关键条件。(完)

(编译 张涛/戴素萍/孙茉莉/刘秀红；审校 李爽/王颖/李婷仪)

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