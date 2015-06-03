希腊若无法与债权人达成协议 将不付6月到期IMF贷款-议员

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典6月3日 - 希腊左翼激进联盟党(Syriza)的议会发言人周三表示，若无法尽快与国际债权人达成援助换改革协议，则将不会在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)的款项。
Nikos Filis向Mega TV表示，“若没有希望能在周五或周一之前达成协议，则我们不会偿付，而我也不知道什么时候会达成协议。”
希腊6月共有四笔总计16亿欧元的IMF贷款到期，6月5日的3亿欧元是第一笔。希腊能否免于违约将取决于是否获得外资援助。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将在周三前往布鲁塞尔，与欧盟执委会主席贾克会面，以期希腊能与债权人达成一份协议，从而使得剩余的救援资金得以拨付。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 李婷仪/艾茂林)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。