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国际财经 | 2015年 6月 3日 星期三 15:24 BJT

希腊若无法与债权人达成协议 将不付6月到期IMF贷款-议员

路透雅典6月3日 - 希腊左翼激进联盟党(Syriza)的议会发言人周三表示，若无法尽快与国际债权人达成援助换改革协议，则将不会在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)的款项。

Nikos Filis向Mega TV表示，“若没有希望能在周五或周一之前达成协议，则我们不会偿付，而我也不知道什么时候会达成协议。”

希腊6月共有四笔总计16亿欧元的IMF贷款到期，6月5日的3亿欧元是第一笔。希腊能否免于违约将取决于是否获得外资援助。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将在周三前往布鲁塞尔，与欧盟执委会主席贾克会面，以期希腊能与债权人达成一份协议，从而使得剩余的救援资金得以拨付。（完）

(编译 张明钧/高琦 审校 李婷仪/艾茂林)

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