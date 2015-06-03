综述：债权人暗示愿意妥协 希腊警告本周IMF款项可能无法偿还

路透布鲁塞尔/雅典6月3日 - 希腊的国际债权人周三暗示准备做出妥协，以避免发生违约。而希腊则警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)的一笔款项。

希腊一名官员表示，总理齐普拉斯在与德国总理默克尔及法国总统奥朗德的电话会议上，同意必须立即解决这场久拖不决的债务谈判。

他们进行一周内的第三次电话会谈后，齐普拉斯在布鲁塞尔会见了欧盟执委会主席容克，听取欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和IMF提出的一项方案的条款。

由于时间将尽，以及为了给持续了四个月的谈判画上句号，债权人之前实际上提出了要么接受要么放弃的条件。

不过齐普拉斯之前也拟定了自己的计划，表示有意在布鲁塞尔对此进行讨论，呼吁欧元区伙伴展现些许“务实态度”，敦促达成一项能够让希腊摆脱“经济窒息”的协议。

容克引领齐普拉斯进入会议现场，两人皆未发表公开评论。

强硬派的德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，初看希腊的改革提议，显示这项改革换援助的谈判仍将持续一段时日。

“对于内容是否有决定性的改变，我还没有相关信息，”他在柏林一项活动中表示。

熟知提案的消息人士表示，寻求妥协的债权人建议希腊，应该将今明两年基本预算盈余与国内生产总值(GDP)之比的目标分别设为1%与2%，低于当前计划的3%与4.5%。

上述消息人士称，希腊政府的提议中，将今明两年基本预算盈余与GDP之比的目标分别设为0.8%和1.5%。

包括欧元区各国政府、IMF和ECB在内的债权人是否会在养老金改革等问题上展现灵活性，仍不得而知。

奥朗德暗示即将达成协议，显得比朔伊布勒更为乐观和宽容。

“我们距离就希腊问题达成可能的协议还差几天或几小时，”他在巴黎的经济合作暨发展组织(OECD)一个会议上表示，“对希腊要求太多，可能阻止经济成长。但要求太少，则会对整体欧元区造成后果。”

**内部抵制**

被国际债券市场拒之门外，希腊去年8月以来没有从三方贷款人获得任何资金，国库几乎已空。

希腊应在6月5日向IMF偿还3亿欧元(3.35亿美元)贷款，但执政的左翼激进联盟党(Syriza)一名发言人提出了拖欠的可能性。

Nikos Filis向Mega TV表示，“若没有希望能在周五或周一之前达成协议，则我们不会偿付，而我也不知道什么时候会达成协议。”

希腊6月共有四笔总计16亿欧元的IMF贷款到期，6月5日的3亿欧元是第一笔。希腊能否免于违约将取决于是否获得外资援助。

ECB总裁德拉吉已明确表示，在债权人同意纾困重回轨道，并开始释出剩余72亿欧元援助的部分款项之前，ECB将不会透过让希腊银行购买更多短期政府公债的方式，帮助希腊度过严重资金缺口的难关。

“目前审核要能够顺利达成结论，应该要有一个可信赖的前景，成员国才有可能付款，”德拉吉在法兰克福表示，“那样的条件，欧洲央行管委会才会考虑...解除国库券的禁令...而我们还没达到那样的境地。”

齐普拉斯在离开雅典前表示，将在布鲁塞尔的会议上推行希腊政府的提议。如果在反撙节议题有所退让，齐普拉斯可能面临党内的挞伐。

“今天的情况更甚于以往，相关机构以及欧洲主要政治领袖有必要采纳希腊在过去三个月一直在展现的务实态度，”他在希腊电视上表示。

希腊欠款总额约3,200亿欧元，其中约65%债权归属欧元区政府与IMF，约8.7%属于ECB。

欧元区许多国家似乎不愿对希腊太宽容，害怕这会破坏区内严格的财政纪律，并激励本国激进派要求结束数年来的撙节举措。

倘若希腊无法偿还IMF款项，由此产生的直接影响难以预料。不过，官员们最近几月一直在警告，若希腊违约，最终可能会使该国退出欧元区，并可能给全球市场带来动荡。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，希腊违约是一个“潜在隐患”。

“如果你认为这只会对希腊产生影响，那就大错特错了，”他在经济合作暨发展组织(OECD)会议上称，并表示美国次贷危机蔓延近几年已经让决策者手忙脚乱。

希腊现金即将告罄、经济运转不畅，同时政府暂停向供应商付款并削减投资，因此齐普拉斯面临马上做出让步以防经济崩溃的巨大压力。

他的支持者已暗示，他或许更倾向于重新举行大选或公投，让希腊人民自己决定未来的道路，而非背弃竞选承诺。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)表示，目前可能仍无法排除希腊退出欧元区的可能，而且依然很难弥合希腊政府与债权人之间的分歧。

“我确实相信他们非常努力地想要取得某些进展，但他们(希腊领导人)在竞选时及之后在国会做出了太多承诺...以致于很难弥合(双方之间的)分歧，”他在巴黎向路透称。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/许娜；审校 李爽/戴素萍)

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