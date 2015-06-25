综述：希腊债务协商再次无果而终 周六将重启协商

6月22日，集会者在希腊议会外挥舞希腊国旗与欧盟标识旗，呼吁希腊政府与国际债权人达成协议。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透布鲁塞尔6月25日 - 希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

欧元区财长结束一周内的第三次会议，仍没有达成协议。之前三家债权人提出最终的改革换资金方案，与希腊左翼政府摊牌。

德国总理默克尔表示，希腊在一些问题上的立场似乎有所倒退。

“希腊方面拿出新提议或接受现有提议的大门仍然敞开，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者表示。迪塞尔布洛姆之后就僵局状况与欧盟领导人做了简要沟通。

欧盟28国峰会原本的议题重点为移民、欧元区的长期未来以及开始协商英国留在欧盟的条件，结果希腊硬是在议题中也占据了一席之地。

欧盟官员表示，与会领导人花了两小时讨论希腊危机这一原本没有安排的议题，呼吁希腊总理齐普拉斯接受所讨论的提议，使希腊人民免受更大痛苦。

官员称，齐普拉斯呼吁欧盟成员国领导人负起责任，不要把希腊的命运交到国际货币基金组织(IMF)手上，但各国领导人拒绝干预，称谈判必须由各国财长来进行。

“现在的思路就是，要么希腊在周六前表示接受，要么周六就会讨论B计划，”峰会上的一位欧元区官员说，所说的B计划是指万一希腊违约，需要采取措施防止希腊银行业崩溃，并限制市场动荡扩散到其它欧元区国家。

希腊财长瓦鲁法基斯对于近期的挫折表现淡定，称希腊政府坚持自己提出的提案；该计划主要基于税收和社会负担费用上调，而贷款方认为这些举措并不足以获得足够多的财政收入，无法堵上不断扩大的预算缺口。

“贷款机构准备将再度审视一下两套文件--我们的和他们的文件。他们将同希腊政府进行讨论，我们将持续工作，直至找到解决方案，”瓦鲁法基斯对记者表示。

两名参会者透露，默克尔稍早对欧洲中右翼政党领袖表示，必须在周一市场开盘前达成希腊债务协议。

她在闭门会议上发表的上述言论，令人想起2011-12年欧元区债务危机高峰，当时欧盟领导人担心欧元崩溃，接连在周末举行峰会。

消息人士还引述称她在欧洲人民党(EPP)会议上表示，德国希望达成解决方案，但不愿被希腊“勒索”。

如果不能在周末达成协议并解冻救助款，希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约，并可能让希腊走上退出欧元区之路，破坏成员国身份不可取消的创建原则。

与2012年相比，现在市场紧张情绪低得多，主要是因为欧洲央行的债券购买计划，而且当前危机主要限于希腊资产范围内。

然而，许多欧盟官员与分析师表示，希腊退出的威胁对于欧元区造成的较长期伤害可能更加深远。

**最后通牒**

经历过五个月的艰苦谈判后，欧盟执委会、欧洲央行和IMF官员对齐普拉斯发出最后通牒，要求他最晚在周四上午拿出可信的改革方案。

然而有关官员透露，齐普拉斯在与容克、德拉吉和拉加德会面时，却掏出一份报告，要求立即承诺对希腊实施债务减免。

债权方拒绝讨论减轻希腊债务负担一事，除非后者采纳并实施现有救助计划中承诺的经济改革措施。

外交人士称，贷款方的这种策略说明，他们对齐普拉斯拒绝接受养老金、就业市场、薪资与税收政策改革感到恼怒。这些改革举措已经越过了左翼激进联盟党(Syriza)自己宣称的“红线”。

希腊官员表示，该国政府已经作出了让步，提出可以增税并削减养老金，但贷款方不断下调希腊所提出每项措施可能筹得的资金估值，这让该国难以拿出可接受的方案。

态度强硬的奥地利财长Hans Joerg Schelling称，达成协议的最后期限是周日，而下周一德国议会就必须决定是否批准拨付救助款，让希腊能够及时偿付IMF贷款。

**“毁灭性措施”**

齐普拉斯所在政党中的希腊政治人士继续对抗。

“债权人把毁灭性措施带回谈判桌的要求，表明对希腊的勒索正在达到高潮，”希腊极左翼联盟(SYRIZA)党议会发言人费利斯对Mega电视表示。

他说，希腊方面仍坚持要求，任何协议都必须包含减轻债务负担。希腊劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)对此表示赞同。

双方都存在明显的沮丧情绪。一名欧元区官员称对希腊的信任程度“急剧”下降，并质疑在希腊拒不让步的情况下，达成协议是否现实。(完)

(编译 李爽/郑茵/张涛/徐文焰；审校 张荻/龚芳/王丽鑫)

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