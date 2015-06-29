背景资料：希腊若违约 之后会发生什么？

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧元区成员国财长正在讨论如何应对若希腊下周违约，可能造成的影响，此前希腊改革换援助的谈判破裂，希腊宣布7月5日对债权人提出的改革要求进行公投。

希腊下周二必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元(18亿美元)贷款，但该国没钱还款，而且因为被资本市场拒之门外，如果不能从其他欧元区成员国政府得到新贷款，就无法避免违约。

截至周六，希腊偿还IMF贷款的最后一个选项是达成改革协议，以便获得欧洲央行在债务危机期间所购希腊政府公债孳生的18亿欧元获利。

但由于希腊昨天夜间终止谈判并宣布举行公投，因此不能获得上述资金，将在周二发生违约。

**资本管制**

违约前景可能引发希腊最早周一就发生银行挤兑，或将导致希腊政府周日出台资本管制。(译者注：一位希腊政府官员周一确认，希腊商业银行将关闭至7月6日，自动取款机每日取款限额为60欧元，为防止金融体系崩溃，该国实施了资本管制举措。

如果存款周一没有加速外流，那么一旦希腊周二正式违约，也可能发生这种情况。

周六早晨还没有恐慌迹象，但有比平常更多的人在ATM机取款，而且在为数不多的周末营业的几个银行中，有一家银行门口有数十人排队，但该行并未营业。

**周二过后会发生什么？**

一旦希腊正式拖欠IMF的债款，欧元区各国政府将必须决定是否要提出全额偿还贷款的要求。他们可以利用所谓的交叉违约条款，即如果希腊对其中一国违约，则其它国家有权要求其偿还各国的贷款。

欧元区官员之前表示他们不太可能那么做，以免让希腊的金融境况变得更加艰难。不过这终究是个政治决定。

**欧洲央行的救生索**

在希腊政府对IMF的贷款违约后，欧洲央行将必须决定下周是否能继续以紧急流动性援助(ELA)支持希腊的银行体系。

欧洲央行官员先前暗示，只要有足够的担保品，就会继续支持希腊银行。不过，希腊对IMF违约，以及无望透过改革换取资金协议来取得欧元区融资的前景，可能意味着希腊担保品的估值将大幅下滑，来自欧洲央行的救生索将因此断绝。

**赎回欧洲央行所持公债**

欧洲央行也可能选择继续等到7月20日再取消支持，因为届时希腊将必须赎回欧洲央行所持有价值35亿欧元的到期希腊公债。

如果希腊届时不偿还欠款，而且也不太可能在缺乏欧元区支持的情况下筹得这笔资金，则欧洲央行将难以继续为希腊银行提供更多资金。

**采用欠条(IOU)并缓慢退出欧元区**

没有欧洲央行的奥援，希腊银行业可能崩溃，希腊将不得不以类似欠条等某种债务工具的形式实施平行货币，以应付政府在国内的偿债义务。

这个与欧元平行的货币可能成为希腊新货币。目前尚不清楚希腊可以或者愿意使用两种货币多久的时间，而在此之中，欠条的价值可能迅速大贬。

**7月5日公投**

因此，在现金短缺、资本管制，甚或社会动荡不安的情况下，希腊可能在7月5日举行公投。希腊政府已呼吁民众对债权人的要求投下反对票，这实际等同于投票赞成离开欧元区。

**公投结果若赞成改革**

如果希腊民众公投结果是同意债权人的救助条件，政府就得向国际债权人提出要求，并协商第三次纾困计划。

官员们说，这类谈判可能得耗时数周甚至数月，因为谈判可能比周末破局的这一次更加艰难。(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦/李婷仪 审校 郑茵/张涛/龚芳)

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