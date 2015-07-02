（修正）综述：希腊总理呼吁民众反对纾困条款 与债权人关系修复无望

6月30日，希腊雅典议会大厦前示威者举着的希腊国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

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路透雅典/布鲁塞尔7月1日 - 希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

齐普拉斯此前曾致信国际贷款人，请求获得新的救助，并愿意接受债权人的许多条款；但不到24小时后，他在电视讲话中却突然回到对抗模式。

他说，希腊受到“勒索”。这一表态推翻了有关他可能推迟或取消公投，抑或呼吁民众投下“同意”票的传言。

齐普拉斯的言论加剧了近日来混乱、有时好似梦幻般的氛围；在这个过程中，希腊政府先是出言讥讽，然后又在深夜作出让步以求重启谈判。

希腊成为第一个对国际货币基金组织(IMF)债务违约的发达经济体。第二天，提款机前排起的长队清楚表明了齐普拉斯面临的压力，他在1月上台时曾经誓言要结束撙节政策并保护穷人。

“投反对票是一个决定性的步骤，有利于我们在周日公投结果出来后签订一个更好的协议，”他说。尽管欧洲伙伴国一再警告公投实质上是对希腊是否留在欧元区作出表决，但齐普拉斯并不理会。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在推特上表示：“欧洲想要帮助希腊，但不能违背他们自身的意愿。我们还是等待希腊公投的结果吧。”

欧元区国家财长召开了一个小时的电话会议讨论前一天晚上齐普拉斯的提议，但他们在周日投票前坚决不再进一步讨论此事。

“你们要求欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)给予金融稳定支持，但我们要等公投之后才会重新考虑，而且要基于公投的结果，”荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆致信齐普拉斯说。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在一次采访中对路透称，要先看到改革，才会愿意讨论减轻希腊债务负担的新措施。

全球金融市场对普遍预期中的希腊违约反应相当平静，增强了欧元区伙伴国的底气。他们表示，希腊不能把危机向较弱欧洲国家蔓延的威胁，作为讨价还价的筹码。

齐普拉斯隔夜致信债权人，信中同意接受债权人对税收和削减养老金的大部分要求，并要求290亿欧元新贷款，以负担未来两年所有的应偿债务。路透看到了这封信的内容。

不过即便公投后重新开始协商，德国及其他国家也表明，任何新计划的谈判都将从头开始，而且会有不同的条件。

齐普拉斯随后恼怒回应欧洲领导人的公开言论，从中很难看到有所突破的希望。欧洲领导人已被过去几天反复无常的混乱状况搞得疲惫不堪。

齐普拉斯曾表示，若希腊人周日投票赞成撙节，他将辞职。

**民众生活受到影响**

“这个政府自上任以来就无所作为。”德国财政部长朔伊布勒在下议院的讲话中称，他谴责希腊一再违背承诺。

“坦率地说在这种情况下，你不能指望我们能同他们进行谈判。”他说道。

法国财长萨潘对RTL电台表示：“如果可能要力争在公投之前达成共识...不过这极其复杂。”

在齐普拉斯最近转变口风后，拉加德虽未透露她是否认为他是个可靠的谈判伙伴，但称在就新的债务协议进行任何谈判前，IMF希望能看到希腊改革的证据。

“在过去几天，在这整个进程中我们收到了那么多‘最新’提议，有有效的，也有无效的，不停地变来变去，改来改去，这份最新的提议意欲何为也非常不确定，”她说道。

在希腊银行业关闭的第三天，给普通民众造成诸多困扰，很多自动提款机前排起了长队，退休金发放也受到了限制。即便每天限提取60欧元，还是出现了纸币短缺的迹象，银行人士称，面值为50和20欧元的纸币快接近用尽。

欧洲央行称，给希腊银行业的紧急贷款将同上周保持同一规模，这令希腊倍感压力，因各银行现金已告急。

一项民调显示，反对纾困条款的占据优势，但受银行关闭和资本管制措施影响，反对与赞成之间的差距明显缩小。

雅典市中心开始出现执政党左翼激进联盟党(Syriza)的宣传海报，呼吁民众投“反对”票。希腊财政部长瓦鲁法基斯称这是“工会会员”做的，稍晚已经移走这些海报。

**疑虑**

齐普拉斯请求达成新救助协议的信函似乎向接受债权人的要求迈进一步。但其中只粗略提及了一句就业市场改革，而且根本没提到遭到冻结的私有化，而这两项都是债权人最关心的问题。

金融市场没出现恐慌反应，这与2011年希腊爆发危机时形成鲜明对比，当时市场认为希腊危机将威胁欧元区前景，投资者并推高了西班牙和意大利等处境危险国家的借款成本。而现在大多数欧元区领导人相信，希腊局势对欧元区造成的任何损害都能得到控制。

ProRata Institute在希腊报纸Efimerida ton Syntakton公布的民调显示，54%的希腊人计划投票反对纾困条款，33%赞成。

希腊宣布关闭银行之前受访的民众中，57%表示将会“反对”，30%“赞成”。但关闭银行后受访的民众中，“反对”比例降至46%，“赞成”比例升到37%。

瓦鲁法基斯寻求民众投“反对”票，他对国家电视台称公投后将很快达成协议，甚至最早周一就能达成，然后资本管制就会取消。

“欧洲央行将按下按钮，”他说。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/王丽鑫/孙茉莉/杜明霞；审校 张涛/张荻)

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