综述：无视债权人警告齐普拉斯仍唱反调 希腊民众举棋不定

路透雅典7月3日 - 希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。

齐普拉斯周五发表电视讲话指出，国际货币基金组织(IMF)的报告证明他要求民众投票拒绝债权人提议的建议是正确的。IMF报告认为，如不大幅减计，希腊庞大的公共债务可能无以为继。

他再度强烈抨击欧洲伙伴国，指责他们通过发出最后通牒来要挟希腊，他呼吁民众在周日公投前保持冷静，有两项民调结果显示，‘支持’和‘反对’阵营势均力敌。

“周日投票决定的不是希腊的欧元区成员国地位，而是决定欧洲伙伴国的要挟是否会迫使我们继续执行债权人自己都承认是死胡同的政策，”他说。

“周日我们将投票决定我们是否愿意看到希腊经济逐步走向死亡。”

欧洲决策者再度警告希腊民众要三思投‘反对票’的代价。上周末希腊政府与欧盟执委会、欧洲央行和IMF的磋商破裂后，希腊总理宣布将在7月5日举行全民公投，只给了民众八天的考虑时间。

欧盟执委会主席容克以及德国财长朔伊布勒均否认了齐普拉斯的说法，即只要希腊民众投票反对债权人的提议，他就能顺利与债权人达成对希腊更为有利的改革换贷款协议。

容克在一次记者会上表示，“如果希腊民众投票‘反对’，这将大大削弱希腊在谈判中所处的地位。”

朔伊布勒告诉德国图片报说，“希腊需要进行改革。但我现在已经意识到，这将是非常艰难的磋商。”

**边缘政策**

齐普拉斯下的赌注是欧洲将做出让步，而不是让希腊退出欧元区，尽管欧洲领导人表示，若公投选择“反对”，那么就暗示希腊将退出欧元区。

但在各方唇枪舌剑的背后，有更多明确迹象显示欧洲能向希腊施压。

在希腊未能偿还IMF贷款后，希腊最大债权人－欧元区救助基金称，保留要求希腊提前偿还1,309亿欧元债务的权力。

Ethnos报纸周五发布的ALCO机构民调结果显示，周日希腊公投将投票“反对”救助计划条款的人占43.4%，投票“支持”的人占44.8%，但领先的优势处于3.1个百分点的误差值中，且还有11.8%的受访者表示仍未决定。

Agvi报纸进行的另一个民调显示，将投“反对”票的选民占微弱优势，为43%，42.5%的受访者称将投“赞成”票，另外有9%的选民仍未决定。

鉴于民众情绪波动以及近期一系列选举结果同民调预测相反，最终公投的结果如何仍是未知数。

本周希腊银行关闭、限额提现且商铺停业，公投可能会决定是否希腊会接受更严苛的撙节要求来换取再一次金援，抑或进一步深陷经济危机。

留给齐普拉斯游说的时间不多，但他将于周五晚在议会外广场上向反对救助协议支持者集会上发表讲话，而支持救助协议的阵营也计划在老奥林匹克运动场集会。

泛欧民主和人权监督机构欧委会已表示，公投不符合给投票人至少两周准备时间的无约束力指引，无法派遣观察员。

两位希腊公民寻求搁置公投，因认为公投违宪且违法，指通知时间太短。但希腊最高行政法院国务委员会（Council of State）在周五的听证会后决定拒绝他们的诉求，为公投扫清障碍。

**财政缺口**

IMF周四警告称，无论公投结果如何，希腊都将面临巨大的财政缺口，希腊需要约500亿欧元的资金以及大规模债务减免。

IMF在最新的债务可持续性报告初稿中作出的上述评估，凸显出希腊政府所面临问题的严重程度，无论未来是什么样的政府来应对这些问题。

如果选民无视齐普拉斯投“反对票”的呼吁，他可能也无法再留任下去。但欧盟执委会副主席东布洛夫斯基向德国世界报表示，即便欧洲领导人愿意马上坐下来同希腊政府磋商，可能也需要数周时间才能厘定新的救助协议。

希腊银行是否能重新开门也要取决于欧洲央行是否准备继续提供紧急金援。

而这根本无法确定，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧当被问及欧洲央行是否会提供希腊银行业继续存活所需要的紧急流动性援助(ELA)时表示：“我无法提前回答这个问题。”他说，“如果公投结果是‘反对’，将很难达成协议。”

他称，相反，如果公投结果为“支持”，则更容易达成协议。

希腊的欧洲同盟明确表示，他们认为希腊的公投就是在选择是否希望留在欧元区。

但随着限期的临近，一些官员看来也承认，在经历了五年救助协议要求的撙节措施后，就算是那些想投“赞成票”的希腊人也没有兴趣听更多的海外建议了。

“要由希腊人来决定，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在被记者问及希腊人该如何投票时表示，“这对欧洲很重要，但对希腊人是最重要的。”

如果公投结果支持救助计划，齐普拉斯和希腊财政部长瓦鲁法基斯都表示将辞职。这将造成混乱的局面，要么尽力组建一个民族团结政府来协商救助协议，要么在9月前举行新的大选。(完)

(编译/审校 李军/母红)

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