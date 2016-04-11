希腊与国际金主的谈判在拖延多时后 有望达成妥协--消息

路透雅典4月11日 - 希腊政府消息人士周一称，经过马拉松式的谈判，希腊与国际金主已更进一步，接近就纾困相关的改革评估问题达成妥协，从而有望向希腊进一步释放援助资金。

昨夜希腊政府与债权人进行了十个多小时的谈判，在接近0400GMT时暂时休会。会议将在周一稍晚重新开始。希腊的债权人包括欧盟执委会、欧洲央行、欧洲稳定机制(ESM)和国际货币基金组织(IMF)。

“财政方面还有一些小细节需要敲定...我们已非常接近(达成共识)，”一位政府消息人士透露，并补充称，养老金改革和不良贷款监管方面仍存在分歧。

该审查已拖延数月之久，主要因为国际金主之间对于希腊2018年财政赤字预估存在不同意见：欧盟最初预计的赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%，而希腊政府设定的目标为1%，IMF的预估为4.5%。

在雅典的谈判中，希腊政府以及国际贷款人已达成一致，以3%作为基准预估。

参与会谈的一名官员对路透表示，欧盟与IMF对于希腊能否在2018年达成3.5%的初步盈余--在偿还债务前达到预算收支平衡--目标，看法依然不同。

该名官员表示，IMF认为希腊将无法达成2018年预算盈余目标，并落在GDP的1.5%，即使其以GDP占比3%做为目标。IMF将在检讨后，以希腊接受债务减免的多寡，来决定是否为希腊第三度纾困提供联合融资。

欧盟机关则认为该目标可以达成。过去一年，希腊已成为大量难民涌入欧洲的前哨站，而欧盟急于快速解决融资方面的乱局。

如果检视结果偏向正面，50亿欧元的援助将因此解锁。雅典政府急需利用这笔资金在7月支付IMF与欧洲央行的35亿欧元欠款以及国内的未偿还债务。

希腊总理齐普拉斯料于4月22日的欧元区财长会议前做出妥协。

他希望检视结果能向市场释出正面信号，重新唤回投资者，同时也希望债务重组能够令希腊民众相信，他们经过六年撙节的牺牲已经有所成果。(完)