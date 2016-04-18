为给纾困评估谈判扫除障碍 希腊考虑欧盟机构提出的措施

路透雅典4月17日 - 一位希腊政府官员周日表示，为了获得新的纾困贷款，希腊目前正在考虑采取由欧盟机构提出的措施，如果不能实现其2018年纾困目标，则该国同意实施额外的改革。

围绕希腊改革评估的谈判拖延数月，部分原因在于，国际货币基金组织(IMF)和欧盟机构之间无法就希腊经济发展的一些假设情景达成一致。

欧盟执委会、欧洲央行和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)认为，如果希腊能采取措施弥补相当于国内生产总值(GDP)3%的财政缺口，则该国能够实现到2018年基本预算盈余达到GDP 3.5%的目标。

希腊已就上述目标与欧盟债权人达成共识。

IMF认为希腊财政整顿将进展缓慢，并预计该国到2018年能实现相当于GDP 1.5%的基本预算盈余(不包括偿债费用)。IMF还敦促希腊的欧洲伙伴大幅减免希腊债务，以便让该国债务可以持续。

“为使债权人能达成妥协而提出了多项建议，其中之一是希腊采取额外措施，这些措施可以现在决定，但只有在我们不能实现到2018年使基本预算盈余达到GDP的3.5%之目标时，才需要实施，”这位官员称。

“希腊政府的最终决定将取决于整个方案，该方案将被提出来讨论，而且将包含债务减免。”(完)