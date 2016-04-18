为给纾困评估谈判扫除障碍 希腊考虑欧盟机构提出的措施

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透雅典4月17日 - 一位希腊政府官员周日表示，为了获得新的纾困贷款，希腊目前正在考虑采取由欧盟机构提出的措施，如果不能实现其2018年纾困目标，则该国同意实施额外的改革。
围绕希腊改革评估的谈判拖延数月，部分原因在于，国际货币基金组织(IMF)和欧盟机构之间无法就希腊经济发展的一些假设情景达成一致。
欧盟执委会、欧洲央行和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)认为，如果希腊能采取措施弥补相当于国内生产总值(GDP)3%的财政缺口，则该国能够实现到2018年基本预算盈余达到GDP 3.5%的目标。
希腊已就上述目标与欧盟债权人达成共识。
IMF认为希腊财政整顿将进展缓慢，并预计该国到2018年能实现相当于GDP 1.5%的基本预算盈余(不包括偿债费用)。IMF还敦促希腊的欧洲伙伴大幅减免希腊债务，以便让该国债务可以持续。
“为使债权人能达成妥协而提出了多项建议，其中之一是希腊采取额外措施，这些措施可以现在决定，但只有在我们不能实现到2018年使基本预算盈余达到GDP的3.5%之目标时，才需要实施，”这位官员称。
“希腊政府的最终决定将取决于整个方案，该方案将被提出来讨论，而且将包含债务减免。”(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。