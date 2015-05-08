综述：希腊无视债权人要求 拒绝在削减养老金和就业改革方面让步

路透雅典/布鲁塞尔5月7日 - 希腊政府周四无视国际债权人的要求，拒绝削减养老金或减少裁员，这令下周谈判取得进展、确保让希腊获得急需的金融援助的希望更加渺茫。

尽管欧盟执委会主席容克努力说服希腊总理齐普拉斯采取行动，满足欧盟/国际货币基金组织(IMF)提出的两个重要条件以获得救助金，但希腊政府发言人表示，债权人不要指望雅典在所有方面都作出让步。

“国际机构不应该认为...(希腊)政府会在所有事情上都会后腿，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis在记者会上称。“在谈判中，双方都应作出让步。”

“我们不会越过自己的红线，”他说。“我们不能削减养老金，这一点显而易见。”

希腊政府手中的现金即将用罄，但仍拖着不愿接受前任政府承诺实施的改革措施。谈判进展十分缓慢，国际贷款方已经排除了下周一欧元区财长会议上达成协议的可能性。

Sakellaridis表示，希腊希望欧元集团在周一的联合声明中确认，双方朝着达成协议取得进展，从而让欧洲央行有空间允许希腊向国内银行业者出售更多短期债券。

这将帮助缓解目前希腊的资金紧张，帮助政府在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元，并在稍晚时候发放薪资和养老金。

但熟悉谈判的消息人士说，欧洲央行几乎不可能采取这种措施，除非欧元区成员国财长释放出将解冻希腊救助资金的强烈信号。

“目前看来我们距离那还很远，”接近谈判的消息人士说。

欧洲央行周三提高对希腊银行业者提供的紧急流动性救助上限，且并未对该国银行提供的抵押品实行更严格的条件。但该消息人士表示，如果没有达成政治层面的协议，未来两周欧洲央行可能收紧立场。

**密集的沟通**

各方在周一召开会议前进行了密集的沟通，容克表示，他和欧洲央行总裁德拉吉周四通电话讨论了希腊问题，将在稍晚再度和齐普拉斯通话，这距离他和齐普拉斯上次通话只有24小时。

在被问及希腊违约及退出欧元区的风险时，容克表示，“假如我说‘希腊退欧’是一个选项，你觉得金融市场会作何反应？”

欧盟执委会一位发言人称，希腊和债权人周末将继续进行谈判。

齐普拉斯还与俄罗斯总统普京通了电话。据克里姆林宫发布的声明称，普京确认，莫斯科准备为参与一项天然气管道项目的希腊企业提供融资。但声明未透露具体日期或金额。

德国财长朔伊布勒对此很不屑，称假如俄罗斯能够援助雅典，也是“极好的”，但俄罗斯可能不会提供希腊所需的所有资金。

他说，他对周一会议能取得突破不抱太高的期望。

奥地利财长Hans Joerg Schelling也对协议的进展表示了怀疑。“还没有提出任何接近合理的解决方案，”他向路透表示。

一直努力在雅典和柏林之间斡旋的法国财长萨潘(Michel Sapin)也称，周一不会达成协议，不过随后几天可能。他称齐普拉斯总体上还是在努力想办法让希腊留在欧元区。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在法国世界报的一次采访中称，尽管协议最后期限是6月底，“如果雅典流动性问题太严重，可能也会成为最后期限。”

他排除了在当前救援计划完成之前讨论减免希腊债务的可能。

希腊财政部长瓦鲁法基斯在谈判间隙称，预计几天或几周内达成协议，应会包含私有化、改革养老体系、立法和增值税。

瓦鲁法基斯称，希腊退出欧元区是“禁止出现的想法”，因为这最终会毁掉欧元体系。(完)

(编译 杜明霞/汪红英/龚芳/王丽鑫；审校 李爽/张荻)

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