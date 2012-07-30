独家：希腊势将进行第二轮债务重组 欧央行或为此蒙损

路透布鲁塞尔7月27日电---官员表示,欧洲决策者正致力於"最後机会"的政策选项,以降低希腊债务并将其保留在欧元区,与此同时欧洲央行(ECB)和国家央行持有的债券价值或出现大幅缩水.

在2月敲定的第二轮希腊援助方案中,民间债权人持有的希腊债券已遭受大幅减值,但这还不足以将希腊拉回能够偿付债务的轨道,进一步债务重组势在必行.

数位知晓讨论的欧元区高级官员告诉路透,最新的目标是将希腊债务进一步减少700-1,000亿欧元,将债务与年经济产出的比例降低到100%这道更可管理的水准.

这将要求持有希腊政府公债的欧洲央行和国家央行承担损失,同时也可能涉及接受损失的国家政府.

官员称,对欧洲央行和国家央行来说比较好的选择是承担成本,但这恐意味着一些银行和欧洲央行自己得进行资本重组.

欧洲央行周五拒绝置评.

官员称,进一步重组希腊债务是恢复该国偿债能力的最後机会.希腊债务与GDP之比在2020年前降至120%的目标已经很难达到.

决策者们研究的选项之一是,让欧元体系中的欧洲央行和各成员国央行,把所持希腊债务减计30%.

一名官员称,30%相当於700亿欧元多一点.另一名官员估计是700-1,000亿欧元,具体数字要视实施情况而定.

一名消息人士称:"这非常复杂,且只是非常初步的阶段,具体方法还没有决定."

另一名消息人士称,尽管欧洲央行手中有弥补这块减值损失的储备,但若真要重组希腊债务,还得有"进一步保护资产负债表的措施".

被问到各国央行在希腊的风险敞口规模时,路透采访的四名官员之一称:"法国数量很大.非常大."

问到这是否意味着部分国家央行要资本重组时,他答道:"是的,但这又怎样?"(完)

--编译 吴云凌/程琳;审校 侯向明

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