希腊换债计划获高度支持 无序违约风险锐减

* 在最後期限来到之前,参与率已接近95%--官员

* 2000GMT的最後期限已过

* IIF表示乐观,金融市场受到鼓舞

路透雅典3月8日电---在最後期限过後,一名高层官员周四表示,希腊债券交换计划得到绝大多数民间债权人的接受,参与率高於政府的最乐观预估.

一名要求匿名的政府官员表示,在距离最後期限2000GMT还有一个小时的时候,换债计划的参与率已达95%左右,而且继续不断有债权人表示接受该计划.

在这次有史以来规模最大的主权债务重组行动中,希腊债券持有者将接受约74%的债券投资损失.此举将为希腊削减逾1,000亿欧元的债务.

预计债权人参与情况的初步结果将於周五0600GMT正式公布.希腊财政部长韦尼泽洛斯在下午与欧元区财长通话之前,将召开一个新闻发布会.

最初人们担忧换债计划可能彻底失败,希腊和欧元区将陷入新的危机.但实际结果出人意料,可能意味着希腊不必强迫有些犹豫不决的债权人接受换债.

外界原本预期希腊政府会针对该国法律所管理的1,770亿欧元债券,动用所谓的集体行动条款(CACs).

这有可能触发一些投资者持有的信用违约互换(CDS)发生支付,若真的发生这种情况,将对市场造成难以预见的影响.

民间行业参与换债(PSI)协议是国际全面纾困方案的关键因素,後者旨在帮助希腊避免无序违约、进而爆发欧元区银行业危机的灾难性後果.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)已经把成功进行换债,作为最终批准在上个月达成的1,300亿欧元(1,700亿美元)救助协议的先决条件.

"如果一切进行顺利,我们将能在明天宣布希腊已减掉了1,050亿欧元的债务负担."韦尼泽洛斯今日稍早对议会表示,"我们第一次得以减少而非增加债务."

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**乐观气氛**

尽管取得了这样明显的成功,但协议本身却无法解决希腊根深蒂固的问题,最多仅是争取一些时间而已.希腊仍然要面临二战以来最严重的经济危机,在债务相当於GDP之比达160%的沉重负担下举步维艰.

不过,金融市场仍强劲上涨,因立即发生无序违约风险已消退.

银行股大涨,意大利及西班牙公债收益率(殖利率)则下降.投资人寄望希腊协议可遏制类似危机蔓延至其他较弱的欧元区经济体.

欧元区财长料将在周五的电话会议中决定是否让整套纾困案全数过关,但他们也可能留待周一当面开会时再做最後决定.

希腊的纾困金必须在3月20日之前到位,因该国无法独力偿付届时到期的约145亿欧元债务.

自两年前危机爆发以来,希腊跌跌撞撞地度过一个又一个的最後期限.希腊的一些国际夥伴都曾公开表示怀疑,两年里对希腊的第二次大规模援助能否成为最後一次.

周四公布的数据显示,希腊12月失业率为创纪录的21%,为欧元区平均值的两倍,51%的年轻人没有工作.这凸显希腊面临严峻问题.

对於国际债权人要求实施的节支措施,希腊国内的不满情绪日益升温.2008年以来,希腊经济已萎缩五分之一,推行节支措施会进一步加重经济大幅下滑所带来的痛楚.

但希腊完全仰赖国际支持才能摆脱破产的命运.由於该国屡次未能兑现改革承诺,亦惹怒了欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF).

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三晚些时候表示,"每个人都明白,希腊社会的真正问题落在国内,而不是在国外."(完)

编译及审校 张涛/徐文焰/郑茵/李婷仪/兰秀娟

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