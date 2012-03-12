希腊暂时避免债务违约 但市场信心创伤犹存

* 萨科齐宣布希腊危机结束,德国表示不同意见

* 新债券价值在灰市大打折扣

* 陷入困境的希腊经济仍问题严重

* 约86%的希腊公债获得债权人投标

* IMF拟考虑未来四年提供280亿欧元贷款

路透雅典3月9日电---希腊周五暂时避免遭遇无序违约的危险,因有足够数量的民间债权人同意参与债券互换协议,这将削减该国的公共债务,并为获得新援助资金扫平道路.

欧元区财长即将批准1,300亿欧元(1,720亿美元)的第二轮希腊援助资金,法国总统萨科齐宣布希腊债务问题已获得解决,但德国称任何希腊危机结束的印象"将是一个重大错误."

希腊即将向债权人发行的新债券价值在金融市场大打折扣,表明希腊在今年春季大选後面临瘫痪的风险,且市场怀疑雅典是否能在2020年前将债务压低至更可管控的水平.

萨科齐宣布希腊债务协议是一场重大胜利.法国在4月和5月举行总统大选,萨科齐的支持率落後于社会党挑战者.

"目前希腊的问题得到解决,"他在法国南部城市尼斯(Nice)表示."金融危机的一页正在翻过去."

欧元区财长举行了电话会议,预计将宣布希腊已经达到了获得第二次救助所需的苛刻条件,并将批准拨付新一笔纾困金,以帮助该国应付本月稍晚的高额债务偿付负担,避免无序违约.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,IMF理事会下周将讨论一项280亿欧元(367亿美元)的四年贷款计划,旨在支持希腊改革,并且是救助计划的一部分.

上述贷款规模将处於预计IMF放贷规模的上限,而且期限也比IMF发放此类贷款的通常年限长一年.

在雅典街头,一些希腊民众指责该救助协议是一个耻辱,将会令本已在承受薪资和养老金削减和失业率高涨之痛的国民,遭遇更多撙节措施的打击.

相较于萨科齐,德国财长朔伊布勒的态度也更加悲观,他对希腊发出警告,因为该国此前就曾经未能达成对国际贷款方作出的改革与撙节承诺.

"希腊今天获得了一个复苏的机会,但前提是希腊充分利用这个机会,"他在记者会上指出,"如果就此认为危机已经得到解决,那就大错特错了.他们获得了一个解决问题的机会,而且必须善加利用."

根据这个历史上规模最大的主权债务重组方案,希腊民间债权人将把手中的债券换成面值低得多、利率更低而且期限更长的新债.这意味着他们的投资将损失74%.

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**形势有利**

周五公布的数据突显出希腊问题之严重.数据显示该国经济在2011年萎缩7.5%,为连续第四年衰退.

情况甚至比1974年时更糟,当时的希腊军事独裁政府在因塞浦路斯问题而与土耳其发生冲突後倒台,且油价跳涨冲击全球经济,当年希腊经济萎缩幅度为6.4%.

尽管如此,希腊财长韦尼泽洛斯还是为债务置换计划欢呼,因这标志着所有在衰退中苦苦忍受的希腊人迎来了一场期待已久的胜利.欧盟和IMF要求以此作为获得新一笔援助资金的条件.

"我希望每个人早晚都会认识到,这是让国家屹立不到的唯一办法,也给我们提供了第二次历史机遇,"他在议会说道.

他指出,债务置换计划将国家债务削减1,050亿欧元.

韦尼泽洛斯称,在适用於希腊法律的1,770亿欧元债务中,有85.5%获得债权人投标.再加上对那些拒绝自愿加入计划的债权人实施"集体行动条款",整个计划的参与率将达到95.7%.

欧元集团主席贾克料将表示,欧盟和IMF调查人员相信雅典已经履行了承诺.

**债务互换受质疑**

据路透获得的声明草稿显示,贾克将宣布欧元区发放其承担的援助的所需条件已到位,并期望IMF做出贡献.

IMF对民间债权人的高参与率表示欢迎.其称,"民间部门的支持是各方扶助希腊经济重回增长和金融稳定道路的重要组成部分."

IMF执委会将在3月15日开会讨论对希腊援助的问题.欧元集团预计将在下周发放资金,因希腊必须在3月20日前得到这笔资金偿还约1,450亿欧元的到期债务,其单靠自身力量无法偿还.

欧盟和IMF要求进行的改革,以及大幅削减预算引发了雅典的严重骚乱,并将失业率推高至20%以上.

希腊将在4月或5月进行大选,届时支持救援计划的保守党和社会党将受到左翼和右翼反对该计划的小党派的挑战,或难以组成有效的政府.

交易商已在价格上反映其对希腊削减债务计划的深度疑虑.该计划旨在到2020时将希腊庞大的债务负担,从目前相当於年度产出的160%降至可控的120%.

周一将发行的新债灰市价远低於其票面价值.

西班牙和意大利公债收益率在希腊发表声明後下跌.但葡萄牙公债收益率上涨,因投资者关注欧元区下一个最脆弱的环节.

接受希腊国际法债券以及公共企业发行、由政府担保的债券交换计划的最後期限已延长至3月23日.

雅典确认将会执行该协议,对希腊法律管理的债券启动集体行动条款(CACs).不过要迫使接受外国法律约束的少数债券持有者参与换债计划,却没有那麽容易.

国际互换与衍生品协会(ISDA)周五称,决定动用CACs引发了债务违约互换(CDS)的支付.

"信用事件"规则意味着,市场中最多有31.6亿美元的流通希腊CDS合约获得支付,不过实际数字可能要低一些,因为债券持有人的初始投资并未损失殆尽.

该声明发布後,市场几无变动.

**缺乏信心**

尽管成功达成协议,但最多也只是为希腊争取到更多时间.

市场动向表明,投资者并不相信换债行动将终结希腊危机.根据希腊的撙节与改革计划,其债务负担到2020年应当降至葡萄牙目前的水平.

若投资者认为雅典可能成功降低债务负担,那麽希腊和葡萄牙债券收益率(殖利率)就应该差不多.但在暗盘市场,希腊新债的收益率高达17-21%,远超葡萄牙债券11-14%的水平.

"市场定价包含较高的风险溢价,这反映出围绕希腊大选的不确定性,和改革的实施风险."一名雅典交易员表示.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/郑茵/张荻;审校 王丽鑫/张明钧

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