焦点：希腊与德国领导人互示良好意愿 然债务谈判并无进展迹象

路透柏林3月23日 - 希腊总理齐普拉斯与德国总理默克尔周一在公开场合展示双方的良好愿望，呼吁两国人民停止互相指责并改变彼此间的刻板印象，共同努力为欧洲争取一个更加光明的未来。

不过，尽管希腊新任总理首次访问柏林的措辞热情洋溢，但却不清楚能否据此缩小双方在希腊经济改革问题上的分歧。希腊必须实施改革才能从债权人那里拿到亟需的新资金。两国领导人将在宴会时间更加深入地讨论改革问题。

齐普拉斯坚持他访德并不在于解决希腊迫在眉睫的流动性问题，而是寻找彼此的共同点推动欧元区的发展。

一份德国杂志在封面上画到：默克尔站在雅典卫城旁一群纳粹军官当中，齐普拉斯谴责这是“不公平的挑衅”。他同时批评希腊司法部长，称希腊没有人考虑没收或拍卖德国的房产作为战争赔款。

“请让我们将过去的阴影抛诸脑后，”齐普拉斯强调称，欧盟是欧洲动荡时期的稳定力量。“今天自由民主的德国与让世界付出血的代价的第三帝国毫无关系。”

默克尔表示，德国认为二战中纳粹占领的赔偿问题已在政治和法律上解决了，但她能意识到希腊人民所遭受的痛苦。她暗示柏林可能扩大去年创建的青年交流基金的规模。德国议会每年向该基金拨付100万欧元，为期三年。

她还说，德国认为欧洲国家都是平等的，德国希望与包括希腊在内的所有欧洲国家建立良好关系。

默克尔还明确表示，她和齐普拉斯的会面可能无法为向希腊提供新资金带来突破，因为这个问题要由欧元集团来决定。

柏林希望希腊恢复增长，战胜高失业率问题，默克尔还说：“要实现这些目标，你们需要结构性改革、稳定的预算和一个正常运转的政府。”

**怀疑论**

齐普拉斯上周向欧元区领导人承诺，他很快就会提交一份全面的改革计划清单以换得援助；欧盟官员称，如果没有救助款，希腊4月底可能就会资金告罄。他的承诺受到坚持财政纪律的德国人的强烈质疑。

希腊指责默克尔对一个岌岌可危的经济体强加节支措施。默克尔希望齐普拉斯拿出具体方案，化解有关2,400亿欧元(2,600亿美元)纾困计划的对峙局面。

齐普拉斯上周向她致函，警告称如果没有更多金融援助，未来几周希腊将无法偿还债务。他批评欧洲央行限制希腊发行短期公债，以及欧元区纾困机构拒绝在希腊采取新改革措施之前拨付资金。

希腊前总理萨马拉斯批评齐普拉斯“对外国领导人抱怨不休”。反对派议员Fofi Gennimata表示，这就像是说，“我无条件投降，希望你们展开第三轮援助救救我。”

欧洲央行总裁德拉吉表示，只要保证纾困计划评估顺利完成的条件具备，他随时准备再次接受希腊公债，作为向希腊银行业放贷的抵押品。(完)

(编译 郑茵/汪红英/王颖；审校 许娜/徐文焰)

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