焦点：齐普拉斯将会见默克尔 希腊现金即将告罄

路透雅典4月21日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙会见德国总理默克尔，时值欧元区成员国财长即将召开关键会议，评估雅典方面改革承诺的进展。

齐普拉斯的左翼政府自1月上台后，一直在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)进行谈判，以期达成协议，获得进一步援助资金。但如果双方不能达成一致，希腊政府面临在几周内现金告罄的风险。

德国是欧盟最大的金主，在如何解决希腊危机问题上有着最大的影响力。

欧盟执委会主席容克周二敦促希腊加强努力，以与国际债权人达成协议，警告称谈判还不够深入，无法迅速找到解决方案。

不过希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)对记者称，各方趋于一致，并乐观认为将会达成协议，但可能不会在4月24日欧元区财长会议上达成。

“协议会达成的，”瓦鲁法基斯在雅典对记者称。“各方显然在趋于一致...但这并不意味着周五欧元集团会议上会达成协议。”

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，预计希腊与债权人将在未来几周达成新协议。

希腊周一命令从市政机构到未来基金(fund for future generations)的国有实体将闲置资金储备转至央行，这表明齐普拉斯面临的财政压力非常严峻。

希腊已经通过回购交易动用这些实体的现金储备，但周一的这项法令让工会、反对党和地方政府官员感到气愤，他们威胁要采取法律行动。

“他们之前曾承诺不会动用这笔钱，但现在在打这笔钱的主意，”希腊一地方官员Costantinos Agorastos表示。Agorastos称，地方政府机构的现金储备总计约15亿欧元。

“想都别想，”希腊最大的工会组织在谈及未来基金时措辞强硬。未来基金的现金储备约为35亿欧元。

副财长Dimitris Mardas周二为此决定辩护，称那是“提高希腊流动性的必要之举”。

希腊下月必须偿还IMF近10亿欧元，且可能很快被迫在支付薪资和养老金、抑或是履行偿债义务之间做出选择。

颇具影响力的希腊IOBE智库将希腊今年国内生产总值(GDP)增长率预估由2.3%下修至1.0%，称因债务谈判久拖不决导致不确定性升高。

“他们(金主)或我们都不会错失达成协议的机会，协议显然对各方都有利，”瓦鲁法基斯表示。 “ 达不成协议对大家都有害。”(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫/李爽/张若琪 审校 张荻/许娜)

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