希腊协议达成 欧元区将缓慢复苏

路透巴黎12月2日电---希腊未来几年内违约的威胁已经消除,欧元区现在将走向复苏.但欧元区仍可能陷入日本那种"失去的10年".

欧元区能否摆脱危险,主要取决於美国和中国经济增长步伐.欧洲的政策措施作用有限.2013年,欧洲政策重点将继续放在削减开支上面,而不是促进经济成长.

至多,爱尔兰与葡萄牙可能在年底前走出救助计划,并可以再度进入资本市场融资,尽管经过痛苦调整後都会脱掉一层皮.这样的结果表明,只要坚持严厉的财政调整计划,就能取得成效.

然而爱尔兰与葡萄牙的前景仍然存疑.而且希腊则需要更长的时间,以及另一轮债务减计.

经济合作暨发展组织(OECD)与民间经济学家认为,欧元区明年全年都可能处於衰退之中,导致失业人口激增,并让削减公共赤字与债务负担的努力难以为继.

政治风险弥漫;节支政策可能在希腊、西班牙或葡萄牙引发社会动荡;意大利选举结果胜负不明;在实施比较温和的结构性改革的法国,劳工骚乱也许正在酝酿.

周一欧盟-国际货币基金组织(IMF)就降低希腊债务达成协议,消除了可能引发一场金融动荡的最大风险.如果希腊不保,可能重燃市场恐慌,并让欧元再度变得岌岌可危.

希腊协议让市场如释重负,加上欧洲央行承诺竭尽所能保住欧元,这些帮助意大利周四销售10年期公债时,收益率创下近两年来的低位.

法国财政部长莫斯可维西称此为"欧元区的转捩点,因为它重新带来了稳定与信心.无需每天再为希腊的命运提心吊胆了."

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔以足球打比方,说危机最严重的时刻已经过去,"现在我们进入了下半场."

但有些分析师没有如此乐观.

Eurasia Group分析师Mujtaba Rahman说,希腊协议"虽然让戏可以继续唱下去,但并没有扭转局面."

**德国因素**

明年9月德国将迎来大选,这意味着减计债务或债务共担等更大胆的步骤,至少得等到明年底才有可能.身为欧元区最大经济体及主要金主,德国民意反对欧元区沦为"资金周转联盟"的声浪仍然很高.

但是,欧洲怀疑论的政党还没有利用这种情绪来煽动,反而是下届德国政府更有可能对此类的解决方案持开放态度--不论是可能性较高的"中右派和中左派的大联合政府",或者别种组合方式的执政联盟.

欧盟执委会上周陈述了更紧密的经济、财政及银行联盟的一系列宏远提议,包括一项奖励结构性改革的欧元区共同基金,但多数重大改变必须等到德国选举後才有结果.

同时,创建欧洲银行业单一监管机构的进展料将缓慢推进.这是迈向欧元区银行联盟的第一步,但其中并无防止资金外逃及银行挤兑的联合存款担保机制.

IMF总裁拉加德表示,立即建立一个有权监管欧元区所有银行的银行业联盟,是目前的首要任务.

德国将继续敦促对欧元区国家的预算加紧控制,但这将牵扯到必须承担很大的共担风险及变更条约,这将要等到2014年欧洲议会选举後才有可能.

许多欧盟官员和分析师预期,迄今尚未求援的西班牙将在新的一年年初向欧元区寻求协助.届时该国将需在资本市场上至少筹资2,300亿欧元(3,000亿美元).

这将会触发欧洲央行买债计划.该计划可望安抚投资人并进一步降低西班牙和意大利的借款成本.

由於德国央行仍持反对立场,这麽做将惹恼德国,引发市场对欧洲央行买债意愿和能力的投机.

ETXCapital资深交易员Markus Huber认为,即使经济改革及欧洲央行举措已拉低意大利的借款成本,但意大利明年4月的议会选举若无决定性的结果,收益率可能会再度飙升.

他并称,如果西班牙首相拉霍伊在寻求欧元区信用额度上持续踌躇并推迟,意大利也有遭到波及之虞.

**法国风险?**

另一个较为遥远但常被谈论到的风险是,如果法国总统奥朗德的劳动市场和社会福利融资改革令人失望,或是遭遇激进的街头抗议,金融市场有可能转为狙击法国资产.

尽管法国本月失去穆迪AAA信用评等,法国的借款成本还是在历史低位附近.标准普尔1月下调了法国的评等.

惠誉是唯一仍给予法国AAA评等的信评机构,但其上周表示,如果法国未能达到减赤目标,及其经济表现不如预期,就可能会调降其评级.

然而许多投资者相信,流动性较佳的法国债市享有德国不待言明的保证,因此购买法国债券就像是持有欧元区体质强劲、较不需发债的北方国家的债券.

法国经济学家Jacques Delpla认为,由於其他主要经济体都试图通过通胀解决其问题,未来几年欧元区国家的债券将变得更有吸引力.Delpla也是限量发行欧元区共同债券提案的共同执笔人.

"除欧洲外,全球都将通过通胀解决债务--包括美国、英国、日本,"他在欧洲对外关系委员会的一场会议指出.

"只有欧元区的债券仍将是蓝色高级债(blue debt),因为伟大的德国传统就是我们不会抬高物价.因此,我们部分债券或将违约,但其余的将成为全球债市中的至宝."

以经济学的措辞来说,欧元区的调整下年应进一步推进,德国薪资增幅高过通胀,同时欧元区二线国家的"内部贬值"使其出口更具竞争力,缩减经常帐的失衡.

欧洲央行总裁德拉吉周五审慎指出危机远未结束,各国必须整固预算并减少经常帐的失衡.德拉吉预计欧元区多数国家将在2013年下半年展开复苏.

智库里斯本理事会(Lisbon Council)和贝伦贝格银行的乐观主义者指出,拜市场压力和对结构性改革的持续需求所赐,欧元区正成为较为平衡、且可能较有动能的经济型态.

但若是西班牙、意大利和葡萄牙衰退的时间持续更久且程度更严重,则它们被恶性循环吞噬的风险就愈大,即岁入减少的程度超过减支,从而削弱需求及产出,进而又导致岁入减少.

花旗经济分析师上周预期,欧元区2013年和2014年将继续衰退,其後疲态久拖--财务持续缩紧,未来几年希腊可能退出欧元区且会发生一连串主权债务重组.这代表了较为悲观一面的看法.

但在欧洲央行介入、德国决定让希腊续留欧元区後,或许不再有太多人怀疑欧元存在的问题;但欧元区充其量只能缓慢费力地复苏.(完)

--编译 张涛/李婷仪/戴素萍/张若琪;审校 李爽/隋芬/张荻

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