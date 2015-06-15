综述：希腊与债权人达成协议的“最后努力”失败

2015年6月1日，在希腊雅典拍摄的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔/雅典6月14日 - 为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终，欧洲领导人大为不满。希腊一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途。

欧盟(EU)官员把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。希腊急需资金，帮助其在本月底前偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元。

希腊反驳称，仍愿意谈判，但欧盟与IMF官员称未授权继续谈判。希腊政府坚称，绝不会对进一步削减养老金与薪资的要求让步。

“这非常令人失望和沮丧。这是弥合我们分歧的最后努力，但分歧太大了。可以讨论分歧，但这个分歧宽如海洋，”一名接近谈判的人士表示。

双方均承认谈判持续了不到一个小时，但对于具体时长也有不同说法：希腊称持续了45分钟，欧盟官员则说是半个小时。

在进行上述所谓的“最后努力”之后，欧盟执委会表示，欧元区财长将在周四开会时讨论这个问题。

达成技术性协议的可能性不大，成员国财长们可能不得不针对希腊在欧元区的成员国地位作出政治性决定。

如果经过数年艰苦协商，并且两度紧急援助共花费2,400亿欧元之后，还是不能让希腊留在欧元区，则欧元区将会走入一个未知境地，这个欧盟最为雄心勃勃的计划也将面临历史性打击。

希腊总理齐普拉斯上周五已经暗示，他将会作出痛苦的妥协，接受有关紧缩财政和改革的要求，以换取债务减免。

但欧盟执委会在谈判后表示，“希腊的计划仍不完整”。欧洲央行也参与了谈判。

“虽然取得了一些进展，但谈判并不成功，因为希腊当局的计划与欧盟执委会、欧洲央行以及IMF的共同要求还要不小的差距，”欧盟称。这相当于每年多达20亿欧元的永久性预算节支。

欧盟官员称，希腊对基本预算盈余规模的看法与债权人更为接近，但没有表示如何实现。他们还称，除此之外，副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)带领的代表团没有提出任何新东西。

**对抗路线**

谈判失败之前，已经有迹象显示欧盟其他国家对抗路线的意味越来越强。最强硬的措辞不是来自对希腊持批评态度的保守派人士，而是德国经济部长加布利尔--至少以德国的标准衡量，他直到最近都被认为是属于同情希腊的一派。

他在德国画报发表文章称，希望希腊留在欧元区。“然而不光时间逐渐用尽，整个欧洲的耐心也要耗光了。整个欧洲越来越觉得受够了，”加布利尔称。

“希腊退出欧元区的轮廓愈发清晰，”他称，“为达成协议反复进行最后一搏，开始让整个过程看着荒谬。越来越多的人感觉希腊政府让他们疲于奔命。”

周日法兰克福汇报报导称，也比较同情希腊立场的欧盟执委会主席贾克，上周会面时也警告齐普拉斯存在希腊退出欧元区的风险。

齐普拉斯表示，对于经济最近几年萎缩了四分之一的国家施加更多撙节政策是无益的，只会加重希腊民众的痛苦。

**政权更替**

美国的经济分析师Jacob Funk Kirkegaard质疑本届希腊政府能坚持多久。他说，欧洲似乎正在放弃努力劝诱齐普拉斯走向政治中心，转向可能导致出现“一个更加务实的新政府”的对抗做法。

“越来越明显，他并不是一个中间派，基本上是与党内左翼站在一起。因此欧元区并没有选择，只能寻求希腊政权发生更替，”他在彼得森国际经济研究所的网站上说道。

希腊面临的迫切问题是还债。除了IMF的贷款，在欧洲央行(ECB)所持希腊债券7月和8月到期时，希腊还需偿付67亿欧元。

即使这些短期困难能够克服，希腊仍面临最终需偿还救助贷款的艰难前景。这个负担将压在脆弱的希腊经济身上几十年，除非能达成减负协议。(完)

(编译 张涛/郑茵/李爽；审校 张荻/张若琪)

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