希腊改革和债务磋商进展缓慢 5月9日恐难达成协议--消息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透罗马5月2日 - 据两名接近谈判的消息人士周一表示，围绕希腊改革换救助、以及债务减免问题的磋商进展十分缓慢，估计在5月9日的欧元区财长会议上不会达成协议。只有在完成对希腊改革换救助的评估之后，希腊方能获得新资金。
上述消息人士称，需要更长时间方能就必要的改革达成协议，从而完成围绕希腊第三轮国际金援问题的评估。关于希腊在未达到财政目标情况下必须准备实施的或有措施，要达成共识也需要更长时间。
“我们目前进展缓慢，”其中一名消息人士称，“我认为在5月9日的会议上不会达成最终协议，那样太快了。5月9日之后还要数周时间。”
他表示，目前尚未解决的最大障碍是或有措施的形式和内容，而希腊在该问题上持抵制态度。
上述消息人士称，最好能在英国6月23日英国退欧公投之前达成一致，从而避免届时造成危机氛围。
但他表示，由于7月中旬之前希腊还不需要下一批欧元区救助资金，因此还没有太大紧迫感。
另一位消息人士称，国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就希腊债务重组问题消弭分歧也需要更多时间，欧元区最大金主--德国公开表示，希腊不需要减债。(完)
(编译 孙国玉；审校 王颖)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。