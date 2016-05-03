希腊改革和债务磋商进展缓慢 5月9日恐难达成协议--消息

路透罗马5月2日 - 据两名接近谈判的消息人士周一表示，围绕希腊改革换救助、以及债务减免问题的磋商进展十分缓慢，估计在5月9日的欧元区财长会议上不会达成协议。只有在完成对希腊改革换救助的评估之后，希腊方能获得新资金。

上述消息人士称，需要更长时间方能就必要的改革达成协议，从而完成围绕希腊第三轮国际金援问题的评估。关于希腊在未达到财政目标情况下必须准备实施的或有措施，要达成共识也需要更长时间。

“我们目前进展缓慢，”其中一名消息人士称，“我认为在5月9日的会议上不会达成最终协议，那样太快了。5月9日之后还要数周时间。”

他表示，目前尚未解决的最大障碍是或有措施的形式和内容，而希腊在该问题上持抵制态度。

上述消息人士称，最好能在英国6月23日英国退欧公投之前达成一致，从而避免届时造成危机氛围。

但他表示，由于7月中旬之前希腊还不需要下一批欧元区救助资金，因此还没有太大紧迫感。

另一位消息人士称，国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就希腊债务重组问题消弭分歧也需要更多时间，欧元区最大金主--德国公开表示，希腊不需要减债。(完)