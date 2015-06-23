焦点：即使最后一刻达成协议 谁出钱帮助希腊偿还IMF贷款？

6月22日，欧盟、欧央行和IMF官员在布鲁塞尔举行希腊问题紧急峰会。 REUTERS/Emmanuel Dunand

路透布鲁塞尔6月22日 - 如果希腊本周在最后一刻达成改革换资金协议，那么月底谁来出钱帮助该国避免违约？在这个问题上，欧洲债权人正在玩儿击鼓传花的游戏。

希腊必须在6月30日前向国际货币基金组织(IMF)偿付16亿欧元(18亿美元)，否则将被宣告违约。而违约则可能引发资本管控以防止银行遭到挤兑，并可能进一步把希腊推向欧元区的门外。

但是，欧元区各国政府表示，即使现在达成协议也已为时过晚，难以赶在月底前向希腊释出救助计划中剩下的72亿欧元资金，因为在希腊通过法律确立其改革承诺之后，其它成员国的议会才能批准拨款。

另一个快速筹措资金的可能方法是，欧洲央行(ECB)允许希腊政府向本国银行以及其它机构出售更多的国库券。希腊总理齐普拉斯多次请求欧洲央行总裁德拉吉在这方面对希腊松绑。

但德国央行中的强硬派人士，及其在欧洲央行管委会中的盟友强烈反对。为此德拉吉曾表态说，只有在确信成员国将发放被冻结救助款的情况下，才会允许希腊发售更多的国库券。

那也赶不及6月30日的期限。

因此就剩下其他两笔钱，可用来让希腊偿还IMF款项了：一是欧洲央行2010-11年所购希腊政府公债孳生的19亿欧元获利，这笔钱是要归还欧元区成员国的；一是专为希腊银行业资本重组而拨出的109亿欧元贷款，这笔钱握在欧元区救援基金手中。

欧盟消息人士称，无论是上述两笔款项的哪一个，只要欧元区财长一致同意就可拨款，不需先取得各国议会批准。

**刚够而已**

外交人士表示，这两种方式中的前者，即欧洲央行的证券市场计划(SMP)获利似乎最有可能。

那是因为2012年已答应，若希腊完成援助计划，这笔钱就归给希腊；但同时也是因为，那刚好够让希腊勉强偿还债款，但不会有余钱供齐普拉斯政府挥霍。

今年初希腊对金额较高的所谓希腊金融稳定基金(HFSF)提出法律主张，但齐普拉斯的反撙节言论激怒了欧元区部长们，因而未将钱拨给希腊，称那将用于银行资本重组，而非一般的政府融资。

在部长们2月同意的声明中，不论动用哪笔资金，都需遵守严格的条件。

理论上，2014年SMP获利的转移必须视纾困评估的结论而定，必须有IMF、欧洲央行及欧盟执委会三大借款方的证明，并由欧元集团批准。

至于动支HFSF资金，则需欧洲央行和其银行监管部门提出要求。

欧盟官员表示，待希腊完成“先期行动”，证明其愿意将改革承诺转化为立法，就可发放部分资金。

如果这样，希腊就有钱偿付欧洲央行持有的约69亿欧元债券，这些债务将在7月和8月到期。

“显然，如果达成协议，就得有人拿出钱来偿还欠IMF的债务，”一位熟悉协商情况的人士说。“但各家贷款方之间都彼此看着对方说：‘您先来’...‘不，还是您先吧’。”(完)

(编译 张涛/张若琪/李婷仪 审校 徐文焰/郑茵)

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