希腊纾困协议谈判达成一致 但国际借款方仍有疑虑

* 希腊称与债权方、政党领袖达成协议

* 欧元区财长会议要求希腊在获得更多援助前采取行动

* IMF希望希腊对大选後的政策做出承诺

* 欧元、股市受达成协议消息推动上涨

* 工会号召进行48小时罢工

路透雅典/布鲁塞尔2月9日电---希腊政界领导人周四就久拖未决的严格节支计划和改革达成一致,以便再次得到国际援助来避免无序债务违约,但该国的资金提供方对此仍有疑虑.

希腊多次食言,国内各政党最近几周就是否接受1,300亿欧元(1,720亿美元)救援方案的条款争论不休,令欧盟夥伴国和国际货币基金组织(IMF)感到恼怒,而避免无序违约的时间也所剩无几.

欧元区17国财政部长抵达布鲁塞尔进行磋商,并警告称不会马上放行救援方案,希腊需首先践行自己的承诺.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,"希腊政府应该采取具体的立法和其他行动,让欧盟夥伴确信第二轮救援计划能够奏效."

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对记者表示:"你们不需要在这等,因为(今晚)不会作出决定."

希腊财政部长韦尼泽洛斯飞往布鲁塞尔.此前其与希腊总理帕帕季莫斯、"三驾马车"借款方,以及欧盟和IMF调查主管彻夜商讨,只剩下削减养老金的敏感问题尚未解决.

帕帕季莫斯办公室称,周四与欧盟执委会、欧洲央行和IMF三方的会谈衔接上了最後3亿欧元缺口,并获得党派领导人同意.

受此影响,欧元兑美元和欧洲股市短暂上涨.希腊无序违约的风险看来至少暂时得以避免.

意大利、西班牙和比利时债券风险溢价下降.

韦尼泽洛斯对记者称,希腊与债权人达成协议,党派领导人之间也达成共识."我们现在需要欧元集团的认可来完成最後的程序,"他称.

不过IMF发言人Gerry Rice称,还需继续商讨以敲定新救援计划细节,表明协议尚未完全达成.

几名欧盟部长与会,要求获得更坚定的担保,并见到实质行动,才会发放贷款.

"希腊必须实施他们自第一轮纾困计划以来一直未曾实施的举措,而後我们才能就第二轮计划作出决定,"朔伊布勒称.

韦尼泽洛斯表示,雅典方面亦与民间债权人就债券交换达成了一个框架性的协议,後者将承担所持希腊债券减值70%的损失,这样希腊政府高达3,500亿欧元的债务可望削减约1,000亿欧元.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,他"非常有信心",认为希腊债务协议的所有部分都会到位,他也暗示央行有可能为希腊提供一些间接帮助,同时又不违反禁止其向政府融资的协定.

该位IMF发言人表示,总裁拉加德希望,无论4月的选举结果怎样,希腊都应保证坚持执行所承诺的政策.

意大利总理蒙蒂在访问华盛顿期间呼吁IMF在纾困谈判中对希腊宽容一些,以防"问题严重激化".

希腊所要施行的举措将意味着许多希腊人的生活水平严重下降,该国这次严重衰退已进入第五个年头.希腊劳工部副部长宣布辞职,称节支计划将"给劳动人民带来痛苦".

希腊两大工会组织呼吁在周五和周六举行48小时罢工,反对此次改革.

"这些令人痛苦的举措将给年轻人,失业者和退休者带来不幸,让我们没有多少转圜的余地,"ADEDY工会秘书长Ilias Iliopoulos对路透表示.

"我们不会接受.将会有一波社会反对浪潮掀起."

**寻求希腊做出书面承诺**

PASOK社会党发言人Panos Beglitis表示,最低薪资将削减22%,作为提升经济竞争力的举措之一.

当被问及削减养老金分歧如何弥合时,一位政府官员对路透表示:"其他领域公共支出将削减,我们将看到如何最小程度地调降养老金."

国际借款方要求希腊政党领袖做出书面承诺,实施全部薪资和养老金削减以及结构和行政改革计划.

这些领导人一直不愿接受这些借款方的严苛条件,因为这肯定不受选民欢迎.

新民主党领袖Antonis Samaras为希腊各政党抵制加大节支力度辩护,并呼吁政策改革,这些言论可能加剧欧洲夥伴国对其实施计划承诺的质疑.

"当你的国家萎靡不振,社会凝聚力面临风险之际,解救危机的唯一良药就是失业率上升和再有两年的经济衰退期吗?"Samaras在一次电视讲话中称.

"我们应向欧洲人展现,如果我们不改变无休止的节支政策,希腊现在的情况将很快蔓延至欧洲其他国家."

但他也表示,这份协议将开拓希腊大幅削减债务之路,这"再次给我们带来希望".

**衰退程度加深**

自2010年5月接受第一次抒困之後,希腊就一步步陷入衰退.最新数据显示,11月失业率触及20.9%的纪录高位,年轻人失业率高达48%.

12月工业产出下降11.3%,进一步证明经济萎靡不振.

经济萎缩速度快於预期,导致去年10月达成的抒困方案产生了150亿欧元左右融资缺口.该方案试图将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比由目前的近160%降至约120%.

两位消息人士称,希腊政府将承诺从2012年到2015年实施总规模130亿欧元的减支增税措施,几乎是先前目标70亿欧元的两倍.

为填补上述融资缺口,希腊敦促欧洲央行减计所持希腊债券价值,此举或能筹资120亿欧元左右.

欧洲央行管理委员会周四就这一问题展开讨论,总裁德拉吉暗示有采取这种做法的途径,但排除了欧洲央行承担损失的可能性.

欧洲央行从市场折价买入面值约为500亿欧元的希腊债券,当被问到是否会进行返利时,德拉吉暗示,如实现获利,则必须将获利交给政府.

他说道:"如果欧洲央行将部分获利分配给向央行注资的成员国,这不是货币融资."(完)

--编译 张荻/王丽鑫/郑茵/李爽/程琳;审校 王兴亚/王冠中/孙茉莉/李爽 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。