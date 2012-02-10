希腊纾困协议谈判达成一致 但国际借款方仍有疑虑

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 希腊称与债权方、政党领袖达成协议
* 欧元区财长会议要求希腊在获得更多援助前采取行动
* IMF希望希腊对大选後的政策做出承诺
* 欧元、股市受达成协议消息推动上涨
* 工会号召进行48小时罢工
路透雅典/布鲁塞尔2月9日电---希腊政界领导人周四就久拖未决的严格节支计划和改革达成一致,以便再次得到国际援助来避免无序债务违约,但该国的资金提供方对此仍有疑虑.
希腊多次食言,国内各政党最近几周就是否接受1,300亿欧元(1,720亿美元)救援方案的条款争论不休,令欧盟夥伴国和国际货币基金组织(IMF)感到恼怒,而避免无序违约的时间也所剩无几.
欧元区17国财政部长抵达布鲁塞尔进行磋商,并警告称不会马上放行救援方案,希腊需首先践行自己的承诺.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,"希腊政府应该采取具体的立法和其他行动,让欧盟夥伴确信第二轮救援计划能够奏效."
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对记者表示:"你们不需要在这等,因为(今晚)不会作出决定."
希腊财政部长韦尼泽洛斯飞往布鲁塞尔.此前其与希腊总理帕帕季莫斯、"三驾马车"借款方,以及欧盟和IMF调查主管彻夜商讨,只剩下削减养老金的敏感问题尚未解决.
帕帕季莫斯办公室称,周四与欧盟执委会、欧洲央行和IMF三方的会谈衔接上了最後3亿欧元缺口,并获得党派领导人同意.
受此影响,欧元兑美元和欧洲股市短暂上涨.希腊无序违约的风险看来至少暂时得以避免.
意大利、西班牙和比利时债券风险溢价下降.
韦尼泽洛斯对记者称,希腊与债权人达成协议,党派领导人之间也达成共识."我们现在需要欧元集团的认可来完成最後的程序,"他称.
不过IMF发言人Gerry Rice称,还需继续商讨以敲定新救援计划细节,表明协议尚未完全达成.
几名欧盟部长与会,要求获得更坚定的担保,并见到实质行动,才会发放贷款.
"希腊必须实施他们自第一轮纾困计划以来一直未曾实施的举措,而後我们才能就第二轮计划作出决定,"朔伊布勒称.
韦尼泽洛斯表示,雅典方面亦与民间债权人就债券交换达成了一个框架性的协议,後者将承担所持希腊债券减值70%的损失,这样希腊政府高达3,500亿欧元的债务可望削减约1,000亿欧元.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,他"非常有信心",认为希腊债务协议的所有部分都会到位,他也暗示央行有可能为希腊提供一些间接帮助,同时又不违反禁止其向政府融资的协定.
该位IMF发言人表示,总裁拉加德希望,无论4月的选举结果怎样,希腊都应保证坚持执行所承诺的政策.
意大利总理蒙蒂在访问华盛顿期间呼吁IMF在纾困谈判中对希腊宽容一些,以防"问题严重激化".
希腊所要施行的举措将意味着许多希腊人的生活水平严重下降,该国这次严重衰退已进入第五个年头.希腊劳工部副部长宣布辞职,称节支计划将"给劳动人民带来痛苦".
希腊两大工会组织呼吁在周五和周六举行48小时罢工,反对此次改革.
"这些令人痛苦的举措将给年轻人,失业者和退休者带来不幸,让我们没有多少转圜的余地,"ADEDY工会秘书长Ilias Iliopoulos对路透表示.
"我们不会接受.将会有一波社会反对浪潮掀起."
**寻求希腊做出书面承诺**
PASOK社会党发言人Panos Beglitis表示,最低薪资将削减22%,作为提升经济竞争力的举措之一.
当被问及削减养老金分歧如何弥合时,一位政府官员对路透表示:"其他领域公共支出将削减,我们将看到如何最小程度地调降养老金."
国际借款方要求希腊政党领袖做出书面承诺,实施全部薪资和养老金削减以及结构和行政改革计划.
这些领导人一直不愿接受这些借款方的严苛条件,因为这肯定不受选民欢迎.
新民主党领袖Antonis Samaras为希腊各政党抵制加大节支力度辩护,并呼吁政策改革,这些言论可能加剧欧洲夥伴国对其实施计划承诺的质疑.
"当你的国家萎靡不振,社会凝聚力面临风险之际,解救危机的唯一良药就是失业率上升和再有两年的经济衰退期吗?"Samaras在一次电视讲话中称.
"我们应向欧洲人展现,如果我们不改变无休止的节支政策,希腊现在的情况将很快蔓延至欧洲其他国家."
但他也表示,这份协议将开拓希腊大幅削减债务之路,这"再次给我们带来希望".
**衰退程度加深**
自2010年5月接受第一次抒困之後,希腊就一步步陷入衰退.最新数据显示,11月失业率触及20.9%的纪录高位,年轻人失业率高达48%.
12月工业产出下降11.3%,进一步证明经济萎靡不振.
经济萎缩速度快於预期,导致去年10月达成的抒困方案产生了150亿欧元左右融资缺口.该方案试图将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比由目前的近160%降至约120%.
两位消息人士称,希腊政府将承诺从2012年到2015年实施总规模130亿欧元的减支增税措施,几乎是先前目标70亿欧元的两倍.
为填补上述融资缺口,希腊敦促欧洲央行减计所持希腊债券价值,此举或能筹资120亿欧元左右.
欧洲央行管理委员会周四就这一问题展开讨论,总裁德拉吉暗示有采取这种做法的途径,但排除了欧洲央行承担损失的可能性.
欧洲央行从市场折价买入面值约为500亿欧元的希腊债券,当被问到是否会进行返利时,德拉吉暗示,如实现获利,则必须将获利交给政府.
他说道:"如果欧洲央行将部分获利分配给向央行注资的成员国,这不是货币融资."(完)
--编译 张荻/王丽鑫/郑茵/李爽/程琳;审校 王兴亚/王冠中/孙茉莉/李爽 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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