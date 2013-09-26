独家：希腊不需要第三轮纾困 寻求债务调整--副总理

路透纽约9月25日 - 希腊副总理兼外交部长韦尼泽洛斯周三表示，希腊并不需要第三轮纾困，透过改善其债务条款，无需进一步加重金主负担下，即可足够支应其需求，并可望于明年重返债券市场。

韦尼泽洛斯坚决不让希腊的欧盟伙伴国和国际货币基金组织(IMF)蒙受损失。希腊曾濒临破产，靠着约2,400亿欧元(3,250亿美元)的纾困资金走出困境。

“我们非常了解每个政府接受债务减免有多困难...我们的要求不是债务减免。而是在对我们的机构伙伴不造成问题和额外负担下的额外调整，”韦尼泽洛斯在纽约接受路透专访时表示。

自从2009年主权债危机爆发以来，希腊一直被屏除在国际资本市场之外，只能诉诸于短期借款，希腊已仰赖两笔纾困款，以及民间投资者所持的希腊债券被大幅减记。

尽管采取繁重的财政举措和现金挹注，希腊在未来两年料将额外需要100-120亿欧元。在国际检查人员完成对希腊的改革评估后，欧元区可能在11月对希腊是否需要第三轮纾困做出决定。

韦尼泽洛斯表示，希腊不打算寻求更多的纾困，但可能透过最快明年重返债市，以及重新协商利息和现有债券到期日的方式来为需求融资。

“我们的重点是不把调整计划变成是更为宽松的计划，而是透过现有计划弹性处理的方式来做。”

韦尼泽洛斯表示，希腊3,300亿欧元的公共债务，比起德国、意大利和法国的数兆(万亿)欧元算是温和了，但这排除了整体经济规模的因素，希腊经济规模目前是欧盟中最小者之一。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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