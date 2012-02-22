希腊必须在3月10日前後完成债务置换--总理

* 集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)法案定於周四投票

* CAC的启动门槛设为66%

路透雅典2月21日电---希腊总理帕帕季莫斯周二称,希腊最迟必须在3月10日左右完成与民间持有人的债务置换,这是1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划的一部分内容.

同时帕帕季莫斯政府向议会递交一份法律草案,规定民间投资者在必要时必须将所持债券置换为价值较低的债券.这是此前达成的救援计划部分条件.

"我们认为,已经作出的决定以及达成的协议,大幅降低了未来三年我们国家财政的不确定性,"他称.

"从现在到3月末,我们有很多工作要做,"他表示.

在帕帕季莫斯指定的最後期限之前完成换债计划,将为希腊带来亟需的新资金.希腊必须在3月20日偿债145亿欧元.

旧债换新债将使希腊债权人承担债券面值减记53.5%的损失.一名政府部长表示,若议会通过上述法案,那麽一旦换债计划的债权人参与率达到三分之二这个关卡,集体行动条款将迫使所有投资者接受该计划.

这位不具名的部长对路透表示,"关卡在66%".

根据在布鲁塞尔彻夜会谈所达成的协议条款,债务置换计划是纾困方案的重要组成部分,纾困方案旨在让希腊在2020年前将债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120.5%.

顺利完成换债也可能决定希腊下次选举的日期.保守党派新民主党稍早表示,如果需要更多时间来完成换债计划,其或会同意等到4月29日进行投票,而非4月8日.

以实质价值计算,换债意味着,投资者所持希腊债券的减记幅度甚至要高到74%.但因担心希腊全面违约的话自己恐怕会一无所获,很多投资者决定接受换债.

况且,很多对冲基金并不认为自己会从换债计划中损失太多,他们纷纷购买债券,与此同时购入类似于保险的信用违约互换(CDS)合约.如果使用集体行动条款,这种合约几乎肯定要被触发.(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼;审校 程琳

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