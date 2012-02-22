希腊必须在3月10日前後完成债务置换--总理

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)法案定於周四投票
* CAC的启动门槛设为66%
路透雅典2月21日电---希腊总理帕帕季莫斯周二称,希腊最迟必须在3月10日左右完成与民间持有人的债务置换,这是1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划的一部分内容.
同时帕帕季莫斯政府向议会递交一份法律草案,规定民间投资者在必要时必须将所持债券置换为价值较低的债券.这是此前达成的救援计划部分条件.
"我们认为,已经作出的决定以及达成的协议,大幅降低了未来三年我们国家财政的不确定性,"他称.
"从现在到3月末,我们有很多工作要做,"他表示.
在帕帕季莫斯指定的最後期限之前完成换债计划,将为希腊带来亟需的新资金.希腊必须在3月20日偿债145亿欧元.
旧债换新债将使希腊债权人承担债券面值减记53.5%的损失.一名政府部长表示,若议会通过上述法案,那麽一旦换债计划的债权人参与率达到三分之二这个关卡,集体行动条款将迫使所有投资者接受该计划.
这位不具名的部长对路透表示,"关卡在66%".
根据在布鲁塞尔彻夜会谈所达成的协议条款,债务置换计划是纾困方案的重要组成部分,纾困方案旨在让希腊在2020年前将债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120.5%.
顺利完成换债也可能决定希腊下次选举的日期.保守党派新民主党稍早表示,如果需要更多时间来完成换债计划,其或会同意等到4月29日进行投票,而非4月8日.
以实质价值计算,换债意味着,投资者所持希腊债券的减记幅度甚至要高到74%.但因担心希腊全面违约的话自己恐怕会一无所获,很多投资者决定接受换债.
况且,很多对冲基金并不认为自己会从换债计划中损失太多,他们纷纷购买债券,与此同时购入类似于保险的信用违约互换(CDS)合约.如果使用集体行动条款,这种合约几乎肯定要被触发.(完)
--编译 王丽鑫/王翔琼;审校 程琳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。