希腊需更多援助才能令债务/GDP之比下降--报告

* 若希腊推迟改革和私有化,到2020年债务/GDP比率可能达到160%

* 欧央行若放弃希腊债务获利,将使其债务降低5.5个百分点

* 欧元区各国央行投资组合重组或令债务再降3.5个百分点

* 若不对希腊采取新援助,欧元区政府需提供1,360亿欧元的救助资金

路透布鲁塞尔2月20日电---国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会私下进行的一份分析显示,希腊要在2020年将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%,需要进一步援助.若希腊随後不跟进经济改革和撙节,届时其债务比例可能达到160%.

路透独家拿到的这份长达9页的报导的基准预测是,到2020年希腊将把债务与GDP比率降至129%,远高於120%的目标.

"这样的结果意味着希腊需要官方或民间机构提供更多债务减免,才能拉低债务比率,"报告称.欧元区各国财长周一在布鲁塞尔开会决定是否对希腊实施第二轮救助计划时讨论了该报告.

"在减债和提高竞争力的计划目标之间,存在根本性的冲突,因为提高希腊竞争力所需的内部贬值将不可避免地推高近期的债务与GDP之比,"日期为2月15日的这份报告表示.

"这将会导致债务曲线上扬,到2020年时债务与GDP之比可能高达160%.考虑到这些风险因素,希腊纾困计划仍然有可能出现变数,并且可持续性的问题仍然存在,"该报告表示.

该分析还警告称,希腊可能无法足够迅速地实施所有必需的改革.

"希腊政府可能无法以分析中预期的基准速度实施结构性改革和政策调整,"该报告称.

"债务曲线对计划延迟尤为敏感,这表明该计划可能容易出现变数,这不禁令人质疑其可持续性,"该报告称.

**官方角色**

该报告表示,透过重整希腊债券的应付利息,其债务/GDP比可望从129%降至120%.调整应付利息将可以让最终结果减少1.5个百分点.

另外根据第一次纾困计画对希腊的欧元区双边贷款,其利率若下调,将可再进一步减少1.5个百分点.此外,在欧元区国家央行的投资组合中所持的希腊债券组合若进行重整,则可望再削减3.5个百分点.

然对减债贡献最大的可能来自於欧洲央行放弃其在希腊债券上的获利.这部分可以降低债务5.5个百分点.欧洲央行自2010年以来在市场干预计画下买进大量的希腊债券.

分析师表示,预估的希腊银行资本重组需求也增加.

该报告表示,希腊及民间债权人代表--国际金融协会(IIF)所讨论的协议,计划将其所持的希腊政府公债价值名目减记50%.

其余的50%,投资人在欧元区纾困基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行的短券中可以拿到15个百分点,通过10年後分期偿还的30年券拿到35个百分点.

在2012-2020年之间的公债票面利率将是3%,自2021年起直至到期,利率将调升至3.75%.投资人将会得到和希腊GDP成长连动的额外的利息.

该报告表示,"债权人的参与率假设为95%."参与率每下滑5%,2020年的债务/GDP比就可能会增加2%.

**长期融资**

分析显示,希腊在第二轮救助计划期间的融资需求将是1,700亿欧元,除非采取其他措施来降低债务.该救助计划将直至2014年.

由於第一笔希腊救助款还有340亿欧元没有支付,因而从欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)取得的新融资需求将达到1,360亿欧元.

"在2015-2020年期间,在不采取行动降低债务的情况下,官方融资需求可能还得需要额外的500亿欧元.不过若希腊能够在2020年前的最後几年中获得一些有限的市场准入,那麽这个数据可能会低一点."

报告警告称,风险平衡偏向下档,若希腊的基本财政收支没有从2012年相当於GDP的负1%升至正2.5%上方,债务则将处於不断增加的趋势.

如果实行私有化到2020年所带来的收入只有100亿欧元而非460亿欧元, 希腊债务与GDP之比在八年後将达到148%.

倘若希腊经济年增率长期高於1%,到2020时债务与GDP之比将降至116%,但若经济年增率长期偏低,则债务与GDP之比会升至143%.

由於希腊将主要通过EFSF为自身融资,融资成本若上升100个基点,则意味着希腊债务与GDP之比在2020年将达到135%.(完)

--编译/审校 李爽/李春喜/戴素萍/王翔琼/王兴亚

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