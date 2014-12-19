专访：希腊左翼激进联盟党领导人誓言打破“魔咒” 主张取消撙节

路透雅典12月18日 - 希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四对路透表示，该政党主张取消撙节政策，并要求欧洲抹去希腊的大量债务，以打破希腊陷入的魔咒。

齐普拉斯在该政党总部接受路透专访时，试图安抚担心他掌权的市场，称他致力于让希腊留在欧元区，并维持预算基本平衡(不计入债务利息)。

“2012年时弥漫的恐慌今天重现，认为如果左翼激进联盟党在希腊掌权，欧洲将遭到毁灭，但这实际上只是一种自我应验的预言。”齐普拉斯说，“左翼激进联盟党若获胜，将打破魔咒并解放市场，这会带来一种安全感。”

投资者担心希腊正在越来越接近提前大选，左翼激进联盟党可能趁机掌权。这种担心导致最近几周希腊股市和债市暴跌。左翼激进联盟党要求注销债务，并计划结束与欧盟/国际货币基金组织(IMF)签署的救助协议，这种强硬立场让市场惶恐不安。

但齐普拉斯周四在办公室讨论左翼激进联盟党的计划时透露出更为合作的立场。

“‘协商’意味着我们希望能有一致的解决方案，”他表示并不想要“单方”行动，除非是不得已的，但这不太可能发生。“我们已准备好进行大量艰苦的协商。因此，我们也明白，尽管我们不会做出不切实际的要求，但在初期阶段欧洲伙伴国的立场可能会很强硬。”

他表示，欧洲应该“削减或免除”希腊很大一部分债务，作为与希腊团结一心的表示。但他并称，来自IMF的贷款必须要偿还，同时他将寻求延长欧洲央行所持债券的偿还时限。他也排除了对民间债权人所持债券进行减记的可能性。

这番谈话是齐普拉斯首次明确说明左翼激进联盟党有关债务重新协商的计划，希腊股市因此应声收高1.5%。

他表示，不管和债权人的债务协商进展如何，财政撙节举措肯定会放弃。

“我们将透过希腊议会来取消撙节举措，我们将取消纾困，”齐普拉斯表示。“若左翼激进联盟党组建政府，希腊将退出纾困，且不会出台新的撙节举措。对我们来说，这点是没得商量的。”

他表示不可能为避免提前选举，与萨马拉斯(Antonis Samaras)执政联盟的保守及中左翼政党合作，并称广泛的政治共识要在大选过后才有可能达成。

在周三举行的第一轮总统选举投票中，萨马拉斯政府提名的候选人未能过关，且所差票数比预期更大，外界便益发揣测希腊政府可能会尝试建立更广泛的执政联盟，以避免提早大选。

齐普拉斯表示，“我们认为不再有等待的余地，这并不是因为我们急于掌权，而是因为一天天地拖下去，纾困的伤口愈来愈深。”(完)

(编译 杜明霞/戴素萍 审校 郑茵)

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