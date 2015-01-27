（更正）焦点：欧盟可以允许希腊延期还债 但不会减免其债务

1月26日，雅典一名男子在看纸媒有关议会选举的报道。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

(更正：因译文有误，内文第11段改为“他到7月前都可以和借款人协商”，非“要到7月才会与借款人协商”)

路透布鲁塞尔1月26日 - 欧洲周一显示出允许希腊延期还债的意愿，但称不会满足希腊新政府对债务减免的要求，并警告称希腊的经济问题尚未消失。

做为对希腊反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)周日赢得大选的回应，欧盟表示减免希腊债务将违反欧元区规定，并向区内其他成员国发出错误的信息。

在有关延期还债的谈判开始前，希腊政府必须得到延长现有纾困计划的保证，以争取时间就未来的经济政策和国际金主延长贷款期限进行重新磋商。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，“我们非常愿意和希腊新政府合作，继续沿着复苏的道路迈进。”

但他表示，希腊面对的各种挑战，从高失业到被金融市场拒之门外，依旧没有改观，需要与欧元区协作解决这些问题。

“我们和希腊人民都必须明白，希腊经济的主要问题并没有仅仅由于进行了一场选举就消失不见，甚至没有任何改变，”迪塞尔布洛姆指出。

欧洲方面对希腊的救助计划将于2月28日午夜到期，若不能延长该计划，将导致希腊无法满足本国的融资需要。欧洲方面与国际货币基金组织(IMF)联手对希腊实施了2,400亿欧元(2,700亿美元)的救助方案。

希腊政府今年夏季须偿还约100亿欧元的债务，而且该国由于借款成本高昂，已经无法从金融市场融资。投资者担心，左翼激进联盟党的胜选已经让希腊走上与国际贷款人对抗的道路。

不过迪塞尔布洛姆努力淡化这种担忧，表示他在周一已经与有望出任希腊新财长的Yanis Varoufakis进行过大约15分钟的电话沟通。

左翼激进联盟党官员此前曾表示，他们组建政府后的首要任务将是要求国际贷款人多给予几个月的时间，这样双方可以重新开始协商，而不是继续前任政府的谈判工作。

他们不接受延长纾困计划的设想，纾困计划是他们坚决反对的。齐普拉斯上周谈到2月28日纾困计划到期这一最后期限时轻描淡写地称，他到7月前都可以和借款人协商。

纾困计划需要延长，因为如果不这样，希腊政府就没有资格参与欧洲央行的公债购买计划。官员们表示，如果希腊拒绝履行对欧元区债务的偿付义务，就不能再从欧元区成员国政府那里得到更多的钱，民间贷款人也不会再借钱给他们。

“这不仅仅是重组过去债务的问题，”西班牙经济部长德金多斯对记者表示。“未来几个月他们需要大量融资，希腊将无法再从金融市场获得融资，”他说。

**欧元噩梦**

尽管左翼激进联盟党通过承诺结束财政撙节和要求债务减免赢得了大选，但德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，柏林方面预计希腊还是会支持与欧元区伙伴国之间的协议。

“我们同意与希腊政府合作，不过预期他们会遵守协议，”他说。

芬兰总理斯图布(Alexander Stubb)表示，芬兰已做好准备，只要希腊新政府履行原先商定的合同以及承诺的结构性改革，就可以与之协商延长纾困计划。

“我们不会免除贷款，但我们准备协商延长纾困计划或还款期限……不过这也不能改变希腊必须继续经济改革的事实，”斯图布对记者表示。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行不会参与对希腊的债务减免，但可以改变债务的期限。

他对Europe 1电台称，“在欧洲没有单方面行动的空间，这并不会阻碍像是重新安排债务的磋商。”

这个信息在欧洲多地得到了回应，特别欧元区纾困计划最大的资金来源--德国。

德国画报的头条就是“希腊人选出了欧元的噩梦”，第二页就是左翼激进联盟党领导人齐普拉斯向空中挥动双拳的图片，旁边配的标题是“这场胜利将让我们付出什么样的代价？”

德国籍的欧盟执委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，希腊债务重组将对其他欧元区国家发出错误的信号。

他对德国电台Deutschlandfunk称，“如果我们减免了(希腊的）债务，将向葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙发出错误的信号。”(完)

(翻译 张荻/徐文焰/郑茵； 审校 龚芳)

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