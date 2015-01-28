《热点透视》新希腊债务协议或将是新的震撼弹

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿Neil Unmack
路透伦敦1月27日 - 新的希腊债务协议将意味着再次出现边缘政策所带来的动荡时期。希腊反纾困的左翼激进联盟党(Syriza)政府将能够与债权人签订新的协议，这令市场松了一口气。但在3月和7月之前都有压力。若要顺利度过这些时间点，在处理希腊愈来愈大的挑战方面必须要进展迅速。
新总理齐普拉斯选前向选民承诺要争取债务宽免，但这方面的协商时间所剩不多。外界普遍的看法是，希腊可望争取到延长将在2月到期的现有纾困计划，这当中包括向银行体系挹注流动性。但即使如此，在这之后，压力将马上升高。
根据Eurobank的估算，希腊光是偿还包括国际货币基金组织(IMF)欠款在内的债务，可能就会在3月底前耗尽外汇储备。接下来在7月和8月，还有欧洲央行持有的66亿欧元债券到期。齐普拉斯让该国的银行买进一些新的短期政府债券，可能勉强应付难关。然而，这将违反与欧元区领袖所同意的国库券发行上限。
因此那些能够支持齐普拉斯的国内银行业者，将会要求他与国际债权人在希腊长期借款的谈判上取得进展。唯一的替代选项将是国内债务违约。但这可能引爆资本外流潮，进而削弱齐普拉斯的谈判筹码。
可能的结果是希腊在改革上有一些让步，以换取该国有较低的财政目标，如此债务/国内生产总值(GDP)之比在2022年时可能会大过于2012年所同意的目标110%。欧元区可能也会延长债务到期日并调降希腊纾困贷款的利率。但这将要一段时间才能带来帮助，智库Bruegel预估，这类举措要到2050年可能省下320亿欧元。
对一个总债务相当于GDP 176%的国家来说，近期内到期的债务似乎不算大。但无论是短债还是长债问题的讨价还价，本质上都有会导致未来可能出现数次僵局。市场或许现在松了一口气，但希腊仍有能力在2015年再丢震撼弹。(完)
(编译 戴素萍 审校 王洋)
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