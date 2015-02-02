焦点：希腊开始推动新债务协议 欧洲伙伴仍存疑

路透巴黎/雅典2月1日 - 希腊左派政府周日开始努力说服持怀疑态度的欧洲伙伴接受新债务协议，在此同时该政府正暂缓执行现有纾困协议下规定的节约措施。

希腊新政府履新经历波动的一周后即明确表示，当2月28日援助期限到期时，打算中止与欧盟、欧洲央行、以及国际货币组织(IMF)的现有协议。

希腊新总理齐普拉斯希望与三大金主协商新协议以降低难以控制的公共债务负债之际，能够先达成一项过渡协议，以争取喘息空间。目前希腊公共债务相当于国内生产总值(GDP)的175%以上，或相当于3,200亿欧元(3,600亿美元)。

“过去五年，希腊一直等着一笔又一笔的贷款核发，就好像有毒瘾的人渴望着一次又一次的毒品，”希腊财政部长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）与法国财长萨潘(Michel Sapin)在巴黎会面后表示。

“新政府在做的就是解除毒瘾，”他说道，并称已经到了该“直接了当”处理的时候。

他表示，希腊需要一些时间来提出改革计划，预计可以在大约六周内与伙伴国达成新的协议。他表示希望与欧洲伙伴国、欧洲央行和IMF直接交涉，而不是通过三驾马车派出的视察团。

瓦鲁法基斯将于周一前往伦敦会晤英国财政大臣欧思邦，周二他将前往罗马。他表示，还将在随后几天会晤德国财长朔伊布勒。后者一再要求希腊偿还所有纾困债务。

西班牙重申，希腊不能冀望于其他成员国直接减免其债务。但瓦鲁法基斯认为其他选择也不无可能，其中或许包括给予雅典更多偿债时间。

“如果能够减轻希腊债务负担，我们当然十分乐见…，不过取消希腊的债务当然是不可能的，”他说。

齐普拉斯本周将现身罗马和巴黎，他在这两个地方获得同情的希望最大，因为法国与意大利都要求放松欧元区严厉的预算撙节规定。

他亦计划会晤欧盟执委会主席贾克。希腊副总理Yannis Dragasakis表示，这场会面对于奠定达成协议的基础可能很关键。

“个人来说，我认为在与贾克先生会面时可能为未来制订路线图，”他在接受希腊Mega电视采访时表示。

**上调最低工资**

希腊人的生活艰难贫困程度在西欧最为严重。新政府立即明确表示，打算遵守竞选承诺，结束实行了数年的撙节政策。

新政府叫停了一系列私有化措施，声称这些措施相当于贱卖国家的战略性资产，并宣布了重新安置被前政府裁撤的数以千计的公共部门员工，同时还要提高低收入者的退休金。

劳工部长Panos Skourletis周日表示，政府将恢复集体劳资谈判，并将上调最低工资。根据2012年时的救助协定，希腊最低工资从每月751欧元下调到了586欧元(660美元)。

未来几天总理齐普拉斯在国会公布计划时，预计将给出更多细节。Skourletis称政府在做出决策前，将同工会以及资方讨论最低工资方案。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆之前已表明，他怀疑齐普拉斯政府能否在实现大选承诺的同时，还可维持公共财政不偏离轨道。

希腊财政部长瓦鲁法基斯周五表示，该国无意与代表三大国际金主的视察团合作，引起了外界震惊。

负责欧洲事务的希腊副外长Nikos Chountis称，政府希望直接同欧洲领导人和IMF对话。

他对希腊电台表示，“所以我们不会与技术官员进行讨论”，称与低级别官员磋商“侮辱身份”。

德国商报(Handelsblatt)报导称，贾克开始接受希腊的态度，即国际三大金主的安排已经过时并应该被废除。

周六希腊政府面临的达成协议的压力增大，欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁称，若希腊无法留在纾困计划，该国银行业的融资将乾涸。

希腊银行业是体系中最为薄弱的环节之一。过去数周的政治动荡导致存款大量外流，且银行股价在上周日大选结果出炉后暴跌。

希腊执政联盟中的独立希腊人党领导人周日称，将提议降低回流希腊银行体系的未申报资金的税负，以扭转资金逃离该国的态势。(完)

(翻译 张明钧/郑茵/张涛/洪曦/张荻； 审校 杜明霞/孙茉莉/张若琪/李婷仪)

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