欧盟官员称希腊不会获得债务减免

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透柏林3月16日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，希腊需要偿还债务，不能寄望于减记贷款。他补充说，希腊政府有必要推进改革。
“欠债还钱--是明摆着的事。债务不可以勾销。不会有债务减记或免除这回事，”他在柏林发表讲话时说。
他补充说，虽然希腊要解决社会问题，但同时也需要推行改革。
莫斯可维西表示，希腊危机蔓延到欧元区其他国家的风险比两年前“低了很多”，不过他还是强调各国仍需加紧改革。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。