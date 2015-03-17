欧盟官员称希腊不会获得债务减免

路透柏林3月16日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，希腊需要偿还债务，不能寄望于减记贷款。他补充说，希腊政府有必要推进改革。

“欠债还钱--是明摆着的事。债务不可以勾销。不会有债务减记或免除这回事，”他在柏林发表讲话时说。

他补充说，虽然希腊要解决社会问题，但同时也需要推行改革。

莫斯可维西表示，希腊危机蔓延到欧元区其他国家的风险比两年前“低了很多”，不过他还是强调各国仍需加紧改革。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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