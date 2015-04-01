希腊经济部长称下周与债权人达成协议 但最大港口不会完全私有化

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透雅典4月1日 - 希腊经济部长周三表示，该国下周将与欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)就改革方案达成协议。如果达成一致，将有助于希腊获得剩余的援助资金。
“协议将在复活节的那一周达成，”希腊经济部长George Stathakis向Skai电视台表示。他所指的是希腊东正教的复活节。
上周希腊向债权人提交了一份改革清单，以表明该国愿意兑现对财政纪律的承诺，值得给予援助。
Stathakis还说政府不打算出售该国最大港口比雷埃夫斯港(OLPr.AT)67%的股份，但会与投资者建立合资公司，而且希腊政府将保留数量不小的股份。
“我们的主要想法是我们不会对67%的股权私有化，这意味着该港口的完全私有化。我们没有就这个问题进行讨论，”他说。
“我们希望成立某种形式的合资企业。”(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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