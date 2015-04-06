焦点：希腊承诺偿还所有债务以安抚违约疑虑 周一将继续救助协商

路透华盛顿4月5日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日表示，希腊“想要偿还对所有债权人的债务”，以期安抚违约疑虑。希腊对国际货币基金组织(IMF)的一大笔贷款本周晚些时候将到期。

瓦鲁法基斯与IMF总裁会晤后对记者表示，希腊政府计划“实施深入的改革”，并将寻求提高与债权人的“协商效率”。

自去年8月以来希腊一直未获得救助资金，于是寻求通过其他举措来渡过难关，比如从国有实体借款等。上周希腊提交一份新的改革计划，以期能促请金主拨付救助资金，但仍未能与欧盟和IMF就计划达成一致。

目前迫在眉睫的是，希腊须偿还本周四到期的约4.5亿欧元IMF贷款。

内政部长上周暗示，希腊政府将在偿还IMF贷款前优先发放公职人员薪资和养老金，不过政府后来否认这一立场。

IMF总裁拉加德在与瓦鲁法基斯会谈后发表声明称，欢迎瓦鲁法基斯确认该国将按时偿还即将到期的IMF贷款。

“我欢迎财长确认(希腊)将在4月9日偿还IMF贷款，”拉加德表示。

她说，在希腊的评估审查工作以及在布鲁塞尔有关希腊救助条款的协商“周一将立即恢复”。

希腊即将耗尽现金，但在政府就一系列改革措施达成协议之前，由IMF、欧盟执委会和欧洲央行提供的救助金一直冻结。

鉴于第一套改革计划未能打动债权人，雅典于周三向包括欧盟、欧洲央行和IMF的债权人代表机构提交了更详细的清单。

但清单提交的太晚，赶不上欧元区副财长组成的欧元工作小组在周三下午召开电话会议时对其进行讨论。

希腊政府希望改革方案通过后能启动救援计划余下的72亿欧元援助，并促使欧洲央行返还持有希腊债券获得的19亿欧元收益。

希腊现在寄望于4月8-9日的另一次欧元区副财长会议，不过届时不大可能达成协议。欧元区财长会议将于4月24日召开。

“恢复希腊经济的资金流动是必要的，”劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)周六对希腊Ependysi报纸称，指责债权人利用希腊融资限制给雅典施压。

“希腊能否履行外部义务取决于我们的债权人最终的政治选择和立场，”他称，并表示养老金和薪资没有风险。(完)

(编译 李爽/王兴亚/王丽鑫；审校 徐文焰/郑茵/高琦)

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