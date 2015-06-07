综述：希腊拒绝债权人开出的“荒谬”条件后 容克拒与齐普拉斯通话

路透布鲁塞尔/雅典6月6日 - 欧盟执委会主席容克周六拒绝与希腊总理齐普拉斯通话，此前齐普拉斯以“荒谬”为由，拒绝了国际债权人为了不让希腊违约，提出的以改革换现金协议的条件。

一位欧盟官员称，容克拒绝接听希腊总理打来的电话，因为没有可以讨论的新内容。容克此前一直在努力弥合希腊与其债权人之间的分歧。

希腊政府的一位官员对该报导予以否认，并称齐普拉斯与德国总理默克尔和法国总统奥朗德举行了电话会议。

希腊债务僵局悬而未决，成为金融市场的心病，并可能冲击全球经济复苏。默克尔周日将在德国南部主持召开七国集团(G7)领导人峰会，希腊债务僵局将给这次峰会蒙上担忧的气氛。德国政府一发言人称，齐普拉斯没有受邀参加这次会议。

可用于债务协商的时间越来越少，希腊也在努力想履行自己的还款义务，但希腊与欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人之间的关系已变得越来越不愉快。

欧盟执委会的一位发言人在手机短信中说：“我能证实希腊方面的确提出了通电话的请求。就像我们在周三晚间声明中说的那样，容克主席和齐普拉斯总理未来几天肯定将会保持联系。”

齐普拉斯周五原本应该返还布鲁塞尔进行更多协商，但由于他所在的左翼激进联盟党(Syriza)表示出强烈反对，结果他没去布鲁塞尔，而是赶赴希腊议会，指责债权人提出的条件是“非常糟糕的谈判花招”。

“希腊总理周六要求通电话，但容克拒绝了，因为协商没有进展，希腊方面周三晚间承诺将在周四拿出的提议也没有兑现，”前述欧盟官员对路透表示。

“事情没有新进展，所以没有什么好讨论的，”这位官员说。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)也表达了自己的愤怒，他对报纸Passauer Neue Presse说：“希腊政府的顽固不化太让人恼火了。”

德国经济部长加布利尔接受一家报纸采访时警告指出，德国方面现在的人气是想让希腊离开欧元区。

在被问及有没可能很快达成协议时，加布利尔答道：“那完全取决于希腊政府。欧洲方面已经到极限了。”

希腊将本应在周五对IMF的还款推后到6月底，凸显出该国脆弱的资金状况，也让市场感到非常不安。推后还款将给希腊多几天协商的时间，希腊方面希望达成的协议能与未来的债务纾困联系起来。

欧盟的一位外交官员称，在为期两天的欧盟-拉美峰会前，齐普拉斯将在周二飞抵布鲁塞尔，那将是个就债务解决方案进行政治会谈的机会，与此同时，希腊和欧盟/IMF的专家将进行平行技术谈判磋商细节问题。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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