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国际财经 | 2015年 6月 15日 星期一 07:34 BJT

希腊财长建议ESM应向希腊提供新的30年期贷款

路透雅典6月13日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯周六建议，欧洲稳定机制(ESM)应向希腊提供新的30年期贷款，这样其可以回购欧洲央行持有的270亿欧元希腊公债。

这将使希腊有能力向欧洲央行支付7月和8月到期的总计67亿欧元贷款，并延长其余贷款的还款时间。

瓦鲁法基斯对报纸Realnews称，一个解决方案是“ESM向希腊提供低息(1.5%)的30年期贷款”。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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