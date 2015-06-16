综述：希腊与债权人僵持不下 只剩两周时间寻找出路

路透雅典/柏林6月15日 - 希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。

希腊总理齐普拉斯不理会欧洲领导人关于迅速行动的请求，反而把周日改革换现金谈判的破裂责任推到债权人头上。他说，他的政府有责任维护希腊的尊严，将拒绝进一步削减养老金的要求。

“这不是意识形态的固执，这与民主有关，”这位40岁的左翼总理表示。当初他凭借终结紧缩政策的承诺而赢得选举。

希腊现在只有两周时间来寻找摆脱僵局的途径。两周后，它需要偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项，届时可能导致其现金告罄，无法借到资金，徘徊在退出欧元区的边缘。

德国与其它债权国要求希腊恢复理性并提出新的方案。

“希腊定下条件，然后说‘所有人都必须要配合我们’，这当然不行。希腊需要回到现实，”德国总理默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)议会领袖Volker Kauder对ARD电视台表示。

比利时财长Johan Van Overtveldt说，如果修改以往同希腊签定的协议，欧元区的公信力将会受损，其他国家的激进势力将会有恃无恐。

欧盟执委会称，如果希腊提出新计划，欧盟将只恢复居间斡旋的努力；与此同时希腊政府发言人表示，政府仍然拒绝削减薪资和养老金以及提高基本商品税收。

“我们已几乎把底限放弃得差不多了，”发言人Gabriel Sakellaridis说。齐普拉斯办公室称，希腊做好了在任何时候重启谈判的准备，正在等待贷款方发出缓和僵局的信号。

“如果他们对我们开出新的条件，我们或许也得提出点新要求，”一位官员说。

德国报纸报导称若谈判无法达成协议，希腊计划本周末实施资本管控，一位希腊官员对此予以否认。一位德国政府发言人无法证实该报导。

虽然危机正在加剧，齐普拉斯仍将从周四起对俄罗斯进行访问，当日欧元区财长会议将审议与希腊的谈判僵局。齐普拉斯将在圣彼得堡参加一个经济论坛，并与普京总统会晤。

欧盟官员称，若希腊周四前没有改进提议，欧元集团会议将会采取强硬态度，可能对希腊发出最后通牒。

雅典还没有出现恐慌的迹象，希腊人仍期待最后时刻达成协议，这也是危机持续五年以来常见的情况，但最近的僵局导致欧洲和亚洲股市出现抛售，并令欧元承压。

希腊银行人士称，周一存款外流约4亿欧元，上周起每日提款规模不断上升。

欧央行总裁德拉吉称，只要希腊银行仍有偿债能力，欧央行将继续向其提供紧急融资，但将密切关注其是否有充足的抵押品。

德拉吉向欧洲议会提交的证词强调，应由民选政府，而不是央行官员来决定希腊的命运，欧洲央行不会允许其提供的流动性被非法用于希腊政府融资。

**金融市场受影响**

全球金融市场周一亦受到希腊危机严重影响，西班牙、意大利和葡萄牙政府公债相较低风险德债的溢价创下2015年高点。

希腊股市重挫5.3%，银行股跌幅超过10%。两年期希腊政府公债收益率升幅超过3个百分点至29.02%。

路透调查显示，欧元区货币市场交易商认为希腊今年退出欧元区的机率接近三分之一，高于一个月前的预期。

“我们应该制订紧急计划，因为希腊将陷入紧急状态，”德籍欧盟数码经济执委厄廷格表示，“能源供应，支付警察薪水，医疗设备和用品，医药产品等”必须得到保证。

欧盟认为希腊歪曲了它的提议，非常恼火，首次公开了其方案的全部细节，否认债权人要求特别的养老金或薪资削减。

发言人Annika Breidthardt表示，希腊与IMF、欧盟和欧洲央行(ECB)这三大债权人就基本预算盈余目标达成了共识，但对于希腊如何实现这些目标存在分歧。

她说，债权人要求在养老金支出方面每年节省一个百分点的国内生产总值(GDP)，相当于一年20亿欧元，而希腊只提出节省7,100万欧元，相当于GDP的0.04%。

尽管一些经济学家仍希然相信，如同以前的危机一样，这次也将在最后一刻找到解决方案来避免走向违约，但欧洲政治人士的态度显得更加坚定，拒绝对他们认为不合理的要求让步。

希腊财长瓦鲁法基斯称，他认为希腊有可能很快与债权人达成协议，如果德国总理默克尔参加协商的话。

“我排除希腊退出欧元区的可能，这不是一个明智方案，”瓦鲁法基斯对德国画报表示。“但没有人可以排除一切可能。我甚至不能排除彗星撞地球。”(完)

(编译/审校 张涛/郑茵/张荻/孙茉莉/王丽鑫)

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