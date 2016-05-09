欧元区或从2018年开始宽免希腊债务 但其须兑现改革承诺

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透布鲁塞尔/雅典5月9日 - 欧元区财长周一提出，若希腊在2018年之前开始实施最近救助方案中的所有改革举措，那么可以在2018年为该国提供更长的宽限期和债务期限等债务宽免措施。
这项提议的细节还需各国副财长在5月24日之前敲定，它似乎是德国与国际货币基金组织(IMF)之间达成的妥协方案。德国认为希腊不需要进一步的债务减免，而IMF则坚称该国需要。
“这份欧洲伙伴国提出的债务协议...料将允许IMF参与该计划，”欧元区成员国财长在声明中指出。
对德国等几个欧元区国家而言，IMF参与希腊救助具有至关重要的政治意义。
各国财长还预计几天内将可就希腊改革达成协议。不过只有希腊政府脱离原定的财政政策方向，为获得新贷款铺路，改革协议才会生效。
各财长还称，希腊债务宽免的指导原则将是促进回归市场，改善还款记录，提供改革诱因(即便纾困行动结束)，以及扶助未来经济增长和利率机制发展。
希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)在布鲁塞尔参加会议后表示，该协议将为向希腊政府拨付更多款项铺平道路，帮助其应对6月至7月间的还债需求。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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