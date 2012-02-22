希腊公债持有者损失或增至74% 并勉强达成纾困协议

路透伦敦/法兰克福2月21日电---据知情人士透露,根据周二稍早达成的协议,银行业者将对其所持希腊公债减记近3/4,不过预计会有足够数量的债权人同意该债务减记方案,使协议能够勉强通过.

投资者此前预计可能遭受70%的损失,目前他们还要面临整体最高80亿欧元(106亿美元)的损失.希腊公债的主要持有者包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、德国保险商安联(Allianz)(ALVG.DE)和对冲基金Greylock.

评论人士称随着政界人士努力弥补希腊的资金缺口,民间部门的损失可能进一步扩大.因为如果希腊彻底违约,这些投资者最後可能一无所剩.

"双方都明白,民间部门投资者最终收回的投资可能是零,"Swordfish研究的分析师Gary Jenkins表示.

经过另一场马拉松式的谈判,欧元区财长终於敲定希腊的1,300亿欧元援助协议.他们称这个方案将使债务/国内生产总值(GDP)之比到2020年降至120.5%.

减债方案是基於对未来的乐观预期,而许多投资者和分析师认为,需要采取更多措施才能使该国经济摆脱严重衰退.

"我认为这个方案并不能使希腊站稳脚跟,只不过又争取几年时间而已,"Armstrong Investment Managers的基金经理Patrick Armstrong表示."如果一切顺利,方案或许能达到目的,但希腊仍然需要克服实质结构性问题.即使经济出现增长,该国的税收体制仍有问题."

根据协议,民间投资者将把手中的债券换成期限最长30年的新债.

该协议将减记1,070亿欧元债务,前三年的利率仅为2%,30年期间的平均利率为3.65%.

**新法**

新的债券将在下周推出.希腊方面表示,该国将通过立法,强制让不愿接受新条款的债券持有人承担损失.

民间债权人同意将债券名义损失比例提高至53.5%,净现值(NPV)损失将超过70%.净现值损失是投资者承受的真正损失,其中计入了未来利率等因素.

两名知情消息人士称,民间投资者的净现值损失将为73-74%;另一名消息人士指该损失比例为74%.

债券持有人已经承诺"积极参与"该计划,以往的主权债务重组(例如阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭)情况显示,民间参与此类协议的比例通常会超过90%.

由总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)领导的国际金融协会(IIF)目前已原则上同意债券互换协议,不过银行业者还须签署相关文件,最终的协议参与比例仍不确定.

**从民间投资者身上榨油**

削减希腊债务的计划或许让对冲基金受益尤大,许多基金在买进债务的同时还购买了信用违约互换(CDS).

这些CDS的持有者会希望希腊通过所谓的集体行动条款(Collective Action Clauses,CAC),迫使所有未自愿参加的债权人都参与到换债协议中来.

CAC法案的实施几乎肯定会触发CDS的赔付,同时决策者原本对於此事可能像雷曼兄弟破产那样引发市场崩溃的担心现在已经消退.

"所有针对自己仓位持有CDS的投资者将要求启动赔付,"Armstrong说,"因此我认为民间债权人(接受协议的比率)不会超过90%,但那就足够了...足够迫使其他债权人参与进来."

市场方面,虽然为协议的达成松了口气,但同时又担心这为葡萄牙和意大利等其他国家在碰到问题时的做法树立了榜样.欧洲银行类股.SX7P收跌1.03%.

若希腊在3月时无法对到期的145亿欧元债务进行再融资,将会造成无序违约,这样一来民间债权人手中的债券将一文不值,因此他们没有什麽讨价还价的余地.

"那些作空希腊公债的投资者将会赚钱,国家法制意味着政府不会有什麽损失,亏损的是民间投资者."M&G基金经理Richard Woolnough说.

"投机者将会借机发财,政府也不会亏着自己,倒霉的还是民间投资者."(完)

--编译 李春喜/徐文焰/郑茵;审校 李爽

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