希腊公债持有者损失或增

据知情人士透露，根据周二稍早达成的协议，银行业者将对其所持希腊公债减记近3/4，不过预计会有足够数量的债权人同意该债务减记方案，使协议能够勉强通过。投资者此前预计可能遭受70%的损失，目前他们还要面临整体最高80亿欧元（106亿美元）的损失。路透