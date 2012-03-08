希腊换债计划获数家银行和基金支持

* 持有40%希腊债券的债权人将参与换债计划

* 最新承诺让参与率更加接近最低门槛

* 荷兰财长称结果难料

路透雅典3月7日电---数家主要银行和养老基金周三表态支持希腊的换债计划,令该协议付诸实施的机率上升,这将为希腊获得救助款以避免即刻违约扫清障碍.

代表希腊2,060亿欧元未偿还债务40.8%的数家银行和基金表示,他们将参与换债计划,此前其他一些希腊和外国银行及养老基金已表示参与换债.

一位希腊财政部高官对路透表示,政府目前乐观认为,换债参与率将远超过75%,从而轻松突破最初设定的最低门槛.

整体而言,持有价值约1,200亿欧元的银行、保险商和养老基金已声明将参与换债.然而一些对冲基金和几家希腊养老基金仍拒绝接受.

欧盟和国际货币基金组织(IMF)上月把希腊顺利进行换债计划,作为最终批准向其提供1,300亿欧元(1,700亿美元)救助的前提条件.各国财长将於周五下午召开电话会议决定是否发放救助款.

希腊政府已要求民间部门债权人接受大幅减计所持希腊债券.雅典完全依赖国际援助来避免债务违约,违约恐将引发一场波及整个欧元区的严重银行业危机.

投资者被要求放弃所持希腊债券价值的约四分之三,以换取希腊新债,从而削减希腊公共债务.希腊债务相当於该国国内生产总值(GDP)的160%左右.

倘若同意此项提议的投资者比例达到三分之二的门槛,雅典表示将实施集体行动条款(CAC).该条款允许希腊强制所有债券持有人参与换债.希腊警告称,对於拒绝参与的投资者,该国将不会支付一分钱.

"债券互换将会得到通过,集体行动条款可能也会启动,"接近该协议的一位巴黎消息人士称.

**无法预测未来**

有迹象显示,周三接受希腊债券互换协议的债权人数量猛增,众多国际银行和保险商,如德国慕尼黑再保(MUVGn.DE)和塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)BOC.CY都宣布支持该协议.

但在经历数月的艰难谈判和反复波折後,资深银行家和官员们仍保持谨慎.

荷兰财长Jan Kees de Jager对议会表示,"关於民间部门换债协议,我没有水晶球,无法预测其前景.但我重申,对我们来说,这是一个条件."

所有债务中仅有1,770亿欧元的债务受希腊法律管辖,目前尚不清楚周三债权人承诺置换的债务中,有多少受希腊法律管辖,又有多少受国际法管辖.

希腊政府仅有权对按照希腊法律发行的债券进行强行减计,而对按照英国法或其他国际法发行的债券不具备同样的权利,後者约占其债务的10%.

强行执行债务置换协议是否会触发部分投资者所持有的信用违约互换(CDS)保险,亦尚不可知,更为换债计划的广泛影响增添了变数.

浏览欧元区债务危机的图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**紧张情绪**

随着希腊债务置换的最後期限日益逼近,金融市场变得越来越紧张.这一焦虑情绪周三提振了对德债的买需,因投资者在最後期限前纷纷寻求避险.

无法从债市正常融资的希腊迫切需要救助,以继续支付账单,同时该国试图对其经济进行深入的结构性改革.目前希腊经济已是连续第五年深度衰退.

希腊必须在3月20日前取得救助资金,才能支应145亿欧元的到期债券赎回.希腊一而再地无法达成改革目标已惹恼国际夥伴.

自从2010年希腊爆发危机後,希腊蹒跚地走过一个又一个最後关卡.许多国际夥伴已经表示,即使这次纾困案过关,希腊不久之後又需要更多帮助,这只是在拖延发生违约的时间罢了.

希腊实施了一些二战以来西欧最严苛的撙节措施之後,希腊人民在选举来临前已越来越不抱希望.大选可能在4月底或5月初举行.

代表希腊重要观光业的SETE协会表示,来自德国及荷兰等关键市场的预订数今年已减少20-30%.凸显出希腊经济所面临的困境.(完)

--编译 王翔琼/肖群英/兰秀娟/李婷仪;审校 张涛

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