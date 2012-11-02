《热点透视》希腊下个债务协定宜采取温和作法

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 戴素萍

路透伦敦11月1日电---希腊官方债权人--提供纾困的欧元区政府及买下价值约400亿欧元希腊债券的欧洲央行,无疑应该要受到减记.希腊甫修正过的经济和预算预估显示明年其债务将达到相当於国内生产总值(GDP)的189%,比3月预估值高出22个百分点.在今年初希腊债务重整中,民间债权人已损失逾半资金,但官方债权人虽为剩余债务的主要债权人,迄今大都未承担任何损失.

国际货币基金组织(IMF)呼吁要有某种"官方参与计划",这点并不令人意外.但德国表示,减记官方贷款将违反法律规定,欧洲央行则认为将其持券减记将相当於货币融资--这是其创办条约中严格禁止的作法.目前欧元区财政部长的重心放在挣钱以填补未来四年300亿欧元的资金缺口.

有很好的政治理由可以说明希腊债务在理论上不太可能得到其所需要的安排.提供希腊有力的债务舒缓计划,将会降低改革动力.再者,一旦提供官方债务舒缓,其他国家可能也希望有类似的待遇.最後,债权国的纳税人接受的程度也有限.这也可以用来解释为什麽当务之急是要把希腊的债务降至看来较能持久的水准.这可能意味着会有温和的债务舒缓方式,像是降低官方贷款的利率或提供免息期,并帮助希腊以折价的方式买回民间债权人所持的债券.不论最後同意何种方式,很可能只是第一步.

在明年德国大选过後,扩大官方的参与所引起的政治余波可能会变得比较小.即使届时,可能会拖到目前的希腊纾困案结束後.欧元区当局可能想要等到其他国家度过危机最糟糕的时期,而希腊证明有认真对待改革的时候.

推迟决定可能会让希腊有债务负担过重之虞,从而打击信心.但不幸的是,希腊看来也只得继续等下去.(完)

--译文审校 高琦

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