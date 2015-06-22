希腊与债权人协议须符合执政党选举承诺--官员

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典6月22日 - 在欧元区领导人紧急峰会即将召开之际，希腊社会福利部副部长Dimitris Stratoulis表示，希腊为避免违约而与债权人达成的任何协议，都必须符合执政党1月份当选时的承诺。
希腊与债权人争执了数月仍无结果，齐普拉斯的左翼政府周末显示出愿意让步，以解冻援助金和避免违约。齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。欧盟官员对此表示欢迎，称这是谈判的良好起点。建议的具体内容并未对外披露。
但Stratoulis的上述言论突显出了齐普拉斯的困境，既要满足债权人的要求，又不能辜负极左翼联盟(SYRIZA)党的承诺。
“我再说一遍：协议要符合极左翼联盟竞选宣言基础，否则就没有任何协议，”Stratoulis在Antenna电视台早间新闻节目中表示。“总理是抱持这个信念在进行谈判。”
他表示，希腊将会拒绝削减养老金和工资，拒绝债权人希望立即限制提前退休福利的要求，表示这些福利可能会在以后加以削减。
Stratoulis重申希腊政府的立场，即撙节措施已经令希腊的困境雪上加霜，如果希腊被踢出欧元区，债权人所受冲击会大于希腊本身。
“债权人到目前为止都没有退让，主要是因为一旦退让，就是承认救助政策毁了希腊及希腊民众。”他表示。
“我们不害怕敲诈，我们的优先考量是公众利益，”他表示，“让我们拭目以待今晚是否会有协议达成。”(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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