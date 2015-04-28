希腊总理称将优先支付薪资和养老金 但违约也非选项

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典4月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二表示，希腊的现金即将耗尽，政府的优先要务是支付公职人员薪资和养老金，但他随后补充说债务违约也不是一个选项。
希腊需要在5月12日向国际货币基金组织(IMF)偿还7亿欧元贷款。齐普拉斯表示，希腊将在5月9日之前与债权人达成协议，从而令欧洲央行能够帮助缓解该国紧张的流动性状况。
“我并不是说现金储备状况良好。我们正在应对流动性问题，”齐普拉斯对Star电视台称，“但我想重申选举之前我曾说过的一些话，我现在要说的是：支付养老金和薪资是我们对社会的责任，是我们的优先任务。”
当被问及若5月12日偿还IMF贷款遇到问题政府将如何做时，齐普拉斯重申，“我们的优先任务是支付薪资和养老金。”(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。