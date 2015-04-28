希腊总理称将优先支付薪资和养老金 但违约也非选项

路透雅典4月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二表示，希腊的现金即将耗尽，政府的优先要务是支付公职人员薪资和养老金，但他随后补充说债务违约也不是一个选项。

希腊需要在5月12日向国际货币基金组织(IMF)偿还7亿欧元贷款。齐普拉斯表示，希腊将在5月9日之前与债权人达成协议，从而令欧洲央行能够帮助缓解该国紧张的流动性状况。

“我并不是说现金储备状况良好。我们正在应对流动性问题，”齐普拉斯对Star电视台称，“但我想重申选举之前我曾说过的一些话，我现在要说的是：支付养老金和薪资是我们对社会的责任，是我们的优先任务。”

当被问及若5月12日偿还IMF贷款遇到问题政府将如何做时，齐普拉斯重申，“我们的优先任务是支付薪资和养老金。”(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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