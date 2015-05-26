综述：希腊与债权方淡化对下周可能出现违约的担忧

欧盟议会大楼外欧元标识雕塑后的希腊国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

路透雅典/布鲁塞尔5月26日 - 希腊与其欧洲债权方周二试图淡化对希腊下周无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款造成违约的担忧。

因要支付公务员工资、养老金和偿债，希腊政府的资金日益匮乏，齐普拉斯(Alexis Tsipras)政府的高官公开表示，希腊无钱在6月5日偿还IMF 3亿欧元贷款。

这种危险令金融市场感到担忧，违约可能迫使希腊退出欧元区，将欧洲和全球经济推向未知的区域。

然希腊政府周一重申，其将努力偿还这笔贷款，财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表达了对及时与债权方达成协议避免违约的信心。当被问及希腊政府是否能够偿还这笔贷款时，他表示，“当然，因为在6月5日前能够达成协议。”

这一言论在德国获得正面响应。德国是希腊的最大债权人，也是在希腊与欧盟和IMF债权人之间旷日持久的救助谈判中，对希腊批评最严厉的国家之一。

“希腊昨天表明有意在6月5日偿还IMF的3亿欧元，如果这是真的，我认为这令人振奋，”德国一位高级官员称。

“我认为有理由相信我们在6月5日前后不会讨论违约情形。”

欧盟执委会主席容克也表达了乐观看法，认为希腊政府将会按时偿债。在希腊与债权人进展缓慢的谈判过程中，贾克一直与齐普拉斯保持密切联系。

“在与多位同僚讨论后，我觉得(大家)越来越认为，应该能够避免违约情形，”他向MNI通讯社表示。在被问及违约将对谈判产生何种影响时，贾克说：“希腊同僚必须清楚，我们认为他们必须在6月偿债。”

5月份一项主要针对德国投资者进行的调查显示，希腊在未来一年退出欧元区的可能性已从4月调查时的49%降至41%，反映出人们的看法略有改善。

**希腊排除一次还清的选项**

希腊必须在6月分四笔向IMF偿还约16亿欧元贷款(17.6亿美元)，第一笔在6月5日偿还，这一天成为希腊现金储备面临的又一个关键点。

欧元区官员称，如果希腊在6月底前一次性偿还全部IMF贷款，那么希腊就可以争取更多时间协商融资协议，而且不会违约，但希腊排除了这一选项。

被债市拒之门外，而且救助资金冻结，希腊称其现金正在耗尽，如果必须选择的话，会优先支付公务员薪金和养老金，而非IMF贷款。

希腊新政府自1月末上台后，围绕融资问题和债权人展开的磋商一直拖拖拉拉。齐普拉斯竞选时就承诺结束撙节，且反悔前任政府与债权人达成的改革计划。

希腊一位官员表示，原计划周二开始与国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟执委会展开新一轮磋商，但由于“技术原因”推迟至周三。

官员们称，磋商之后欧元区副财长周四将召开电话会议，不过预计届时不会达成协议。

一名欧元区官员表示，欧洲债权人可能接受1-1.5%的年度基本预算盈余目标，但希腊可能需采取更多预算举措才能达到此一目标。

“过程好了许多，实质内容正在改善，但尚未达成共识，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在都柏林对记者表示，“我们了解希腊的流动性问题，所以协商加速非常重要。”

希腊财长最初表示，雅典方面正在考虑对银行自动提款机(ATM)交易课征一项小额税负，以鼓励使用信用卡，不过几个小时后，财政部表示这项提案已不再讨论。(完)

(编译 张荻/汪红英/李爽/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。