希腊1-8月预算赤字缩窄34%

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透雅典9月11日电---希腊财政部周二公布,该国1-8月预算赤字较上年同期降低34%,受助于减少公共支出和投资.
预算赤字从上年同期的187亿欧元下降至124亿欧元.
但税收低於目标,因希腊采取严苛的紧缩措施,导致经济衰退.尽管大力征税,但政府净收入仅增长1.6%,至331亿欧元,较该国目标低21亿欧元.(完)
--编译 于春红;审校 田建华
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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