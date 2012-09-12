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国际财经 | 2012年 9月 12日 星期三 09:59 BJT

希腊1-8月预算赤字缩窄34%

路透雅典9月11日电---希腊财政部周二公布,该国1-8月预算赤字较上年同期降低34%,受助于减少公共支出和投资.

预算赤字从上年同期的187亿欧元下降至124亿欧元.

但税收低於目标,因希腊采取严苛的紧缩措施,导致经济衰退.尽管大力征税,但政府净收入仅增长1.6%,至331亿欧元,较该国目标低21亿欧元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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