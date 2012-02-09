面对希腊难题 欧央行料维持指标利率不变

* 欧洲央行将於0800GMT召开月度政策会议

* 1245GMT公布利率决议,1330GMT召开新闻发布会

* 分析师认为欧洲央行将按兵不动,对3月降息的看法存在分歧

* 希腊将成为新闻发布会的焦点

路透法兰克福2月9日电---欧洲央行(ECB)在周四举行月度政策会议之时愿意如何帮助希腊,将成为万众瞩目的焦点.欧洲央行料将在本月稍晚进行主要融资操作之前维持指标利率不变.

不过,欧洲央行总裁德拉吉可能对该问题保持缄默,因希腊问题仍未达成协议.

市场也将寻求线索,关注欧洲央行是否准备在未来几个月内将指标利率从1.0%调降至纪录新低,或者最新的一些乐观经济数据是否足以令央行持观望态度.

虽然欧洲央行继12月重磅发放4,890亿欧元资金之後,计划在本月稍晚实施第二轮超长的流动性操作,但央料不会宣布新的措施.

欧洲央行高官Francesco Papadia周三暗示,央行可能保持观望.该官员称,由於欧洲央行在12月进行了三年期贷款,银行流动性担忧几乎消失.

"欧洲央行已经做了很多工作,他们还将在本月末开启新一轮长期再融资操作(LTRO),"法兴分析师James Nixon表示.

但鉴於希腊违约的威胁仍给欧元区带来长期阴影,德拉吉还不至于会像分析师所预期的宣布危机已结束,即使最糟糕的时刻已经过去.

消息人士向路透表示,在民间投资者被迫减计希腊70%债务之际,欧洲央行内部就是否应该放弃所持希腊债券获利出现分歧.德拉吉将会被问及这个问题,但他披露的消息不太可能比上月多,当时他多次对此闪烁其词.

与此同时,欧洲央行应该会向市场提供关於融资抵押品要求改变所致影响的一些细节.

德拉吉还将面临关於央行购债计划的问题.但分析师预期,欧洲央行已逐渐放弃这个充满争议的方案,他不会透露什麽信息.

"欧洲央行购债计划的话题已经过去,"北欧联合银行(Nordea)分析师Anders Matzen说."直接购债这个问题应该不那麽重要了."'

**经济回升**

但鉴於欧洲央行警告称经济成长面临巨大下行风险後,经济仅缓慢脱离困境,该央行或暗示进一步放宽政策.

对於3月降息至纪录低位的机率,分析师意见不一.由於近期ECB人事变动,官员们也较少公开发表讲话,分析师解读货币政策的工作变得复杂.

"我们预计ECB将......暗示3月降息,"Oxford Economics的Marie Diron称.ECB将在下个月公布最新经济预估,预计其将进一步下调未来两年的通胀预期.

但是,其他分析师表示,3月8日会议距离ECB在2月29日进行流动性操作没有多长时间,因此该央行将希望再等一段时间才调整可能已达底部的利率.

"我预计未来数月欧元区经济指标将继续改善.这将足以证明ECB可以暂停调息,"Matzen称.

例如,如果德拉吉在谈到"ECB预计经济面临下行风险"时删去了"大量的"字眼,那麽这将暗示进一步降息的机率下降.

不过,更有可能的是,ECB政策声明的措辞不会有太大改动,因为数据表现好坏不一,其中最新的货币数据表现黯淡.

"银行贷款调查报告和货币供应数据仍表现得十分糟糕,"Nixon称,"这并不完全是一幅美好的景象,因此现阶段要小心谨慎."(完)

--编译 王翔琼/梁睿雪/许娜;审校 艾茂林/隋芬

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