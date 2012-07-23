希腊目前状况类似美国1930年代“大萧条”--总理

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透雅典7月22日电---希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周日告诉美国前总统克林顿,希腊处於类似美国1930年代"大萧条"的境况.
国际货币基金组织(IMF)和欧盟检查人员周二料抵达雅典,推进该国进一步节支,这是为符合进一步拨付援助金的资格并避免陷入无序违约所需.
希腊希望放宽1,300亿欧元纾困协议的条款,以减轻对经济的冲击.该国经济正遭遇战後最严重的衰退.
"美国曾经历大萧条."萨马拉斯告诉克林顿,"希腊也正遭遇这个情况--希腊版的大萧条."
希腊希望国际贷款者再多给两年时间来完成预算目标,以避免经济更深度陷落;但其贷款者反对,因为那代表将需提供更多金援.
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日引布鲁塞尔的高阶代表报导称,IMF或不会参与任何进一步金援希腊的计划.
德国和希腊财长拒绝就报导置评,报导暗示希腊所需的进一步支持金额可能在100亿-500亿欧元之间.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。