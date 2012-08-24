《热点透视》希腊欲打拖延战 债权人恐不买单

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 王冠中

路透伦敦8月23日电---希腊想要延後撙节举措,但其债权人则不想拿出更多钱来.然而,希腊政府似乎有个巧妙的计划,可以让预算削减措施分散到四年的时间内执行,而非两年,同时也允许欧元区政府能够跳过国会的批准程序.而这也会让国际货币基金组织(IMF)需要出面买单.

希腊政府尚未提出任何请求,但正在为延长两年撙节计划试水温.该成本估计高达500亿欧元,但希腊似乎认为最多只需要200亿欧元.最终的数据需视延长计划能给经济带来多大提振,以及是否能因此让政府更快出售资产而定.

这个构想是建构在希腊发行短期国库券,而非依计划进行赎回.而其也意味着,IMF要提前发放原本承诺在2015年给予的部分资金,并且延後从2016年开始的还款进程.这些构想并不如希腊政府所想的那样没有代价.两个构想都可能意味着无法在重整过程中减记的债务之数量增加(国库券和IMF贷款),暗示着其他债权人要承受更大的损失.欧洲央行也必须乐于透过支应希腊银行业者购买国库券来间接支持希腊政府.

对希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)来说,争取多两年的时间可说是出乎意料之举,但仍不清楚希腊的夥伴是否买帐.至少这会降低了希腊近期崩盘以及欧元区放款者严重损失的机率.然而,IMF可能会希望希腊的欧元区夥伴能够更大幅度减记债务,而非延长债务.

希腊债务适当地重整会是更合理的做法,尽管欧洲领导人和选民可能无法接受这样的作法.若希腊持续升高的债务负担或IMF迫使欧元区承担损失,他们可能会从减记欧洲央行持有的债券或者取消央行持有希腊债务的利息支付着手.不论如何,萨马拉斯的计划不可能对任何人都没有影响.(完)

--译文审校 隋芬

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