欧盟及IMF任务小组主管周三抵达雅典展开纾困磋商

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典7月28日 - 一财政部官员周二表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)任务小组主管将于周三抵达雅典，就第三轮纾困计划展开磋商。
该名官员表示，周一技术性层级的磋商已经展开，而料将在周五前完成磋商。其并称，在特殊情况下，周末可能会有“后续“讨论。
“双方旨在尽快达成协议，”该名官员表示。
债权人派出进行磋商的代表，包含欧盟执委会、欧洲央行及IMF,以及欧洲纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)等机构。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。