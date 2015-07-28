欧盟及IMF任务小组主管周三抵达雅典展开纾困磋商

路透雅典7月28日 - 一财政部官员周二表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)任务小组主管将于周三抵达雅典，就第三轮纾困计划展开磋商。

该名官员表示，周一技术性层级的磋商已经展开，而料将在周五前完成磋商。其并称，在特殊情况下，周末可能会有“后续“讨论。